Talous
6.10.2025 06:53 ・ Päivitetty: 6.10.2025 06:53
Asumistuen muutokset ovat saaneet viidesosan tukea saavista etsimään edullisempaa vuokra-asuntoa
Asumistukea saavista vuokralaisista lähes joka viides etsii nyt uutta, aiempaa edullisempaa vuokra-asuntoa tai on jo muuttanut edullisempaan asuntoon. Asia ilmenee finanssikonserni OP-ryhmän kyselystä.
Tilanteen taustalla ovat asumistukiin tulleet muutokset kuten se, että omistusasuntoon ei enää saa asumistukea ja syksyllä opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen saajista opintotuen asumislisän saajiksi. OP:n mukaan yliopistokaupungeissa moni vuokralainen on etsinyt pienempää, hyväkuntoista asuntoa sen sijaan että olisi muuttanut kauemmas palveluista.
Samalla reilusti yli puolet asumistukea saavista vuokralaisista kuitenkin totesi, ettei tukimuutoksilla ole vaikutusta heidän asumiseensa.
Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi syyskuussa reilu tuhat yli 18-vuotiasta suomalaista. Tulokset on painotettu väestöä edustavaksi. Vastausten virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.
