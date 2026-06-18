Atomienergiajärjestö lupaa tukeaan Iranin ja Yhdysvaltain neuvotteluihin

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on valmis auttamaan Iranin ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen konkreettisissa yksityiskohdissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Järjestön johtaja Rafael Grossi kertoi asiasta torstaina.

- Nyt on meidän vuoromme istua alas yhdysvaltalaisten ja iranilaisten kollegoidemme kanssa ja alkaa laatia konkreettisia toimia, Grossi sanoi tiedotustilaisuudessa Genevessä.

Yhdysvaltain ja Iranin alustavassa rauhansopimuksessa Iran on sitoutunut olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iranin pitkälle rikastaman uraanin kohtalosta sekä maan ydinohjelman jatkosta on määrä neuvotella seuraavien 60 päivän aikana.

IAEA:N tarkastajat poistuivat Iranista sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat vuosi sitten tekivät iskuja Iranin ydinohjelmaan.

Torstaina Iran sanoi, että maan ohjusohjelma ei ole osa tulevia neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa. Alustavassa rauhansopimuksessa ohjusohjelmaa ei mainita.

- Iranin ohjukset on tarkoitettu vain ampumiseen, ei neuvotteluihin. Iranin puolustuskyvystä ei keskustella millään tavalla, missään prosessissa tai minkään osapuolen kanssa, ulkoministeriön tiedottaja Esmaeil Baqaei sanoi haastattelussa Iranin valtiontelevisiossa.

Iranin ohjusohjelma on jo pitkään ollut huolenaihe Yhdysvalloille ja erityisesti sen liittolaiselle Israelille.

Keskiviikkona Trump sanoi, että olisi epäreilua, jos Iranilla ei olisi ohjuksia.

- Ballistinen ohjus ei ole sama asia kuin se, mistä puhumme, kun puhumme ydinaseista, Trump sanoi.

VARHAIN torstaina Suomen aikaa kerrottiin, että Yhdysvallat ja Iran olivat allekirjoittaneet maiden välisen alustavan rauhansopimuksen. Alun perin maiden oli määrä allekirjoittaa asiakirja sopimuksesta perjantaina Sveitsin Genevessä.

Pakistanin pääministerin Shehbaz Sharifin mukaan rauhansopimuksen kunniaksi järjestetään seremonia Sveitsissä perjantaina. Pakistan järjestää tilaisuuden yhdessä välittäjänä mukana olleen Qatarin kanssa.

Sveitsin ulkoministeriö vahvisti torstaina, että Yhdysvaltojen ja Iranin on tarkoitus aloittaa perjantaina myös keskustelut lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi Bürgenstockin luksuslomakohteessa Sveitsin vuoristossa.

Maat pääsivät sopuun alustavasta rauhasta viikonvaihteessa, ja samalla sovittiin myös aselevosta Lähi-itään.

ALUSTAVASSA sopimuksessa mainitaan myös, että rauhansopimuksen on tarkoitus päättää taistelut Libanonissa. Yhdysvallat ei kuitenkaan ole sotinut Libanonissa, vaan maassa kevään aikana nähdyistä pommituksista on vastannut sen kumppanimaa Israel.

Siitä lähtien, kun Iran ja Yhdysvallat ilmoittivat maanantaina päässeensä sopimukseen, väkivaltaisuuksien on raportoitu vähentyneen Libanonissa merkittävästi.

Libanonin valtiollisen uutistoimiston NNA:n mukaan torstaina Israelin drooni-iskussa kuoli yksi ihminen eteläisessä Libanonissa. Lisäksi yksi ihminen haavoittui vakavasti.

Israelin asevoimat taas ilmoitti, että yksi israelilaissotilas oli kuollut edellisenä yönä Etelä-Libanonissa tapahtuneessa välikohtauksessa. Lisäksi useita sotilaita haavoittui.

Torstaina vaikutti siltä, että myös nesteytetty maakaasu oli alkamassa jälleen kulkea Hormuzinsalmen läpi.

MERILIIKENNETTÄ seuraavan Marine Traffic -sivuston mukaan Ranskan lipun alla purjehtiva LNG-säiliöalus Mraikh lähti torstaina Persianlahdelta Hormuzinsalmen kautta.

Iranin hallitus ilmoitti tiistaina Yhdysvaltojen lopettaneen maan satamien saarron jo ennen alustavan sopimuksen allekirjoittamista. Tuolloin kerrottiin, että ainakin kolme iranilaista öljyä kuljettavaa tankkeria oli kulkenut läpi Hormuzinsalmesta.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta kahteen kuukauteen, kun alueella kulkee iranilaista öljyä. Yhdysvallat saartoi Iranin satamia osana viimeisintä sotaa Lähi-idässä.

Yhdysvallat on ilmoittanut, että Hormuzinsalmi avataan uudelleen muutaman päivän kuluessa sen jälkeen, kun se oli sunnuntaina kertonut päässeensä sopuun Iranin kanssa.