Atte Jääskeläinen valittiin Sitran yliasiamieheksi

Sitran uudeksi yliasiamieheksi on valittu nykyään opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtajan virassa työskentelevä Atte Jääskeläinen . Tehtävä vapautuu, kun nykyinen yliasiamies, entinen pääministeri ja kokoomusjohtaja Jyrki Katainen siirtyy yksityiselle sektorille myöhemmin tänä vuonna.

Katainen on johtanut Sitraa vuoden 2020 alusta.

Hallintoneuvosto valitsi Atte Jääskeläisen äänestyksen jälkeen äänin 8-5. Toinen ehdokas Sitran johtoon oli yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston senior fellow Tommi Laitio.

- Sitran tehtävänä on huomisen menestyvän Suomen rakentaminen. Atte Jääskeläisen vahva kokemus organisaatioiden johtamisesta vakuutti hallintoneuvoston. Hänen johdollaan suomalaisten tulevaisuustalo pystyy jatkossakin tuottamaan arvoa Suomelle, kun toimintaympäristömme on voimakkaassa muutoksessa, sanoi Sitran hallintoneuvoston puheenjohtaja Tarja Filatov tiedotteessa.

JÄÄSKELÄINEN on ennen opetusministeriön virkaansa toiminut muun muassa LUT-yliopiston työelämäprofessorina, vierailevana tutkijana London School of Economicsissa ja Oxfordin yliopistossa sekä Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtajana ja Suomen Tietotoimiston toimitusjohtajana. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari.