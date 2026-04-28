Attendo laajentaa päihdepalveluihin – ostaa A-klinikka oy:n

Attendo Suomi on ostanut päihde- ja riippuvuushoitoon erikoistuneen A-klinikka Oy:n. Kaupan täytäntöönpano tapahtuu, kun kaikki tarvittavat hyväksynnät on saatu, Attendo toteaa tiedotteessaan.

A-klinikka Oy tuottaa päihde- ja riippuvuuspalveluita hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille. A-klinikat työllistävät 300 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Sen päihde- ja riippuvuuspalvelut tuottavat vuositasolla 70 000 hoitovuorokautta.

A-KLINIKKASÄÄTIÖ omistaa A-klinikka Oy:n sataprosenttisesti.

– Olemme Attendolla kiinnostuneita päihdepalveluista siksi, että näemme siinä kasvavan tarpeen ja sen, että ihmiset jäävät liian usein ilman apua. A-klinikka Oy on rakentanut palvelun, jonka tulokset näkyvät. Olemme tästä hyvin vaikuttuneita – kuten myös siitä, mitä voisimme yhdessä rakentaa. Yksin kumpikaan meistä ei pysty vastaamaan kaikkeen siihen tarpeeseen, johon yhdessä pystyisimme, Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist sanoo tiedotteessa.

A-klinikkasäätiö kertoo vahvistavansa kaupan myötä rooliaan yleishyödyllisenä addiktioiden asiantuntijana. Säätiön toiminnan painopisteitä ovat erityisesti addiktiotutkimus, digitaalinen tuki, jalkautuva ja etsivä päihdetyö sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Tarvittavien viranomaishyväksyntöjen arvioidaan valmistuvan tämänhetkisen käsityksen mukaan kesään mennessä.