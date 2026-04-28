Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

28.4.2026 09:30 ・ Päivitetty: 28.4.2026 09:35

Attendo laajentaa päihdepalveluihin – ostaa A-klinikka oy:n

Attendo

Attendo Suomi on ostanut päihde- ja riippuvuushoitoon erikoistuneen A-klinikka Oy:n. Kaupan täytäntöönpano tapahtuu, kun kaikki tarvittavat hyväksynnät on saatu, Attendo toteaa tiedotteessaan.

Demokraatti

A-klinikka Oy tuottaa päihde- ja riippuvuuspalveluita hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille. A-klinikat työllistävät 300 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Sen päihde- ja riippuvuuspalvelut tuottavat vuositasolla 70 000 hoitovuorokautta.

A-KLINIKKASÄÄTIÖ omistaa A-klinikka Oy:n sataprosenttisesti.

– Olemme Attendolla kiinnostuneita päihdepalveluista siksi, että näemme siinä kasvavan tarpeen ja sen, että ihmiset jäävät liian usein ilman apua. A-klinikka Oy on rakentanut palvelun, jonka tulokset näkyvät. Olemme tästä hyvin vaikuttuneita – kuten myös siitä, mitä voisimme yhdessä rakentaa. Yksin kumpikaan meistä ei pysty vastaamaan kaikkeen siihen tarpeeseen, johon yhdessä pystyisimme, Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist sanoo tiedotteessa.

A-klinikkasäätiö kertoo vahvistavansa kaupan myötä rooliaan yleishyödyllisenä addiktioiden asiantuntijana. Säätiön toiminnan painopisteitä ovat erityisesti addiktiotutkimus, digitaalinen tuki, jalkautuva ja etsivä päihdetyö sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Tarvittavien viranomaishyväksyntöjen arvioidaan valmistuvan tämänhetkisen käsityksen mukaan kesään mennessä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
27.4.2026
Ohjelma paljastaa – tätä perussuomalaisetkin oikeasti lupasivat pienituloisille
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
27.4.2026
Arvio: Tarvitsemme utopioita pelastaaksemme itsemme ja planeettamme
Lue lisää

Pekka Tuuri

Kolumnit
26.4.2026
Eduskunnassa istuu pian kansanedustaja, jonka kampanjan tehokkain työntekijä ei koskaan nukkunut
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU