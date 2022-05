Attendon hoivakoti teki viranomaisten vaatimat korjaukset – valvonta jatkuu

Jyväskylässä toimiva Attendon hoivakoti Telkänsiipi on selvityksensä mukaan tehnyt kaikki Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avi) määräämät korjaukset hoivakodin toiminnassa, aluehallintovirastosta kerrotaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Avi totesi helmikuun alussa, että Telkänsiiven toiminnassa on lukuisia puutteita ja että hoivakodin asiakasturvallisuus on vakavasti vaarantunut. Hoivakotiin tehtiin helmikuussa yllätystarkastus. Tarkastuksessa huomattiin, että esimerkiksi keittiötyötä tekevien hoitoapulaisten työajasta jopa puolet oli määrätty välittömään asiakastyöhön eli hoitotyöhön, vaikkei työntekijöillä välttämättä ollut mitään koulutusta tehtävään.

Avin ylitarkastajan Jaana Aarnion mukaan hoitoapulaisten työajasta vain 10 prosenttia voidaan kohdentaa välittömään asiakastyöhön.

Hoivakoti saikin moitteita siitä, että välittömään asiakastyöhön oli laskettu liikaa kouluttamattomia tai vähän koulutettuja henkilöitä. Lisäksi yksikköön oli otettu viime joulukuussa seitsemän uutta asiakasta, vaikka henkilöstöä ei ollut riittävästi.

Aarnion mukaan Attendo myöntää toimineensa virheellisesti etenkin henkilöstöpolitiikassa.

- Olen saanut hoivakodin henkilöstömitoituksesta kerran viikossa koonnit, ja niiden perusteella henkilöstöä on tällä hetkellä tarpeeksi, Aarnio kertoo STT:lle.

Aarnio kertoo, että Attendon toimittaman kirjallisen selvityksen mukaan hoivakodin yksi kerroksista on tarkoitus sulkea, sillä työvoiman saatavuudessa on ollut haasteita. Aarnion mukaan hoivakodin uusi johtaja on aloittamassa työssä 18. toukokuuta.

- En ole päättämässä valvontaa vielä. Haluan tavata uuden johtajan ja varmistua, että asiat alkavat sujua. Kehittämiskohteita on hoivakodissa paljon.

Myös omavalvonnassa ja johdossa ongelmia

Henkilöstön määrän ja osaamisen lisäksi aluehallintovirasto löysi helmikuun yllätystarkastuksessa hoivakodissa puutteita myös yksikön omavalvonnassa, lääkkeiden säilytyksessä sekä huumausainelääkkeiksi luettavien lääkkeiden kulutuksen seurannassa. Näiden kirjaamista ei ollut tehty lain edellyttämällä tavalla.

Lisäksi avin valvontapäätös kiinnitti huomiota siihen, ettei hoivakodin johtamisesta ollut huolehdittu asianmukaisesti. Viranomaisen mukaan yksikön johtamisen ja siihen liittyvän sisäisen työnjaon on oltava selkeästi määritelty.

Hoivakodin työntekijältä saadun tiedon mukaan myös yksikön perehdyttämisessä oli puutteita.

Telkänsiipi on ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa on 62 asumispaikkaa.