Aung San Suu Kyi on armahdettu osittain

Myanmarin syrjäytetty johtaja Aung San Suu Kyi on saanut osittaisen armahduksen, Myanmarin valtion tiedotusvälineet kertovat.

Armahdus koskee vain viittä tuomiota, valtionmedian lähetyksessä sanottiin. Suu Kyillä on yhä 14 rikosasiaa, jotka jäävät voimaan.

Suu Kyin osittainen armahdus lyhentää hänen tuomiotaan kuudella vuodella, sotilasjuntan tiedottaja kertoo.

Viime viikolla Suu Kyi siirrettiin vankilasta tiukasti valvottuun hallintorakennukseen, hänen puolueestaan kerrottiin.

Suu Kyi on ollut vangittuna vuoden 2021 vallankaappauksesta lähtien. Nyt 78-vuotias Suu Kyi on tuomittu vankeuteen yhteensä 33 vuodeksi useissa oikeudenkäynneissä. Hänet on tuomittu muun muassa korruptiosta, laittomien radiopuhelinten hallussapidosta ja koronavirusrajoitusten rikkomisesta.