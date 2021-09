Autoala ilahtui täyssähköautojen veron poistosta: ”Kaikki tällaiset pienetkin liikkeet vaikuttavat”

Hallituksen esitys poistaa autovero täyssähköautoilta vaikuttaa positiivisesti täyssähköautojen myyntiin, Autoalan keskusliiton (AKL) toimitusjohtaja Pekka Rissa arvioi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Kaikki tällaiset pienetkin liikkeet vaikuttavat.

Rissan mukaan hallituksen esityksessä täyssähköautoilta putoaa 2,7 prosentin autovero eli niin sanottu hankintavero pois.

– Se on sellainen tuhannesta puoleentoista tuhanteen euroa keskimäärin niillä (täyssähkö)autoilla, jotka on nyt rekisteröity meidän autokantaan.

Samalla täyssähköautojen vuosittainen ajoneuvovero kuitenkin nousee.

– En ehtinyt vielä lukea, mikä se vuotuisen ajoneuvoveron korotus on. Jos se on esimerkiksi 30 tai 50 euroa vuodessa ja lähdetään pohtimaan sitä pitkässä juoksussa, niin sehän on erittäin pieni summa kaiken kaikkiaan, mitä sitä korotetaan näissä autoissa.

Rissan käsitys on, että nyt kerrottu hallituksen esitys koskee vain 1. lokakuuta alkaen rekisteröityjä täyssähköautoja ja täyssähköpakettiautoja.

– Jos miettii, että auto on leasing-käytössä kolme vuotta, tietämättä onko se (ajoneuvovero) esimerkiksi 50 euroa vuodessa, niin se on 150 euroa verrattuna se 1 500 euroa (autovero). Siinä kokonaishyöty on merkittävä kaiken kaikkiaan. Meidän arvion mukaan tämä buustaa selvästi täyssähköautojen hankintaa jatkossa.

”Me tarvitsemme hankintatukea vielä.”

Rissa sanoo, että täyssähköautoille on yhä tarve hankintatuelle, joka on tällä hetkellä 2 000 euroa.

– Me tarvitsemme hankintatukea vielä, koska täyssähköautojen hinnat ovat vielä joitakin vuosia tästä eteenpäin edelleen korkeita. Tällä hetkellä täyssähköhenkilöautojen hinnat ovat keskimäärin 55 000 euroa, hintahaitari on 30–75 000. Nyt menee hyvin paljon kalliimpia autoja, kuten Tesloja.

Aiemman päätöksen hankintatuki on ollut 2 000 euroa. Neljän vuoden ja 24 miljoonan euron hankintatuesta on toistaiseksi käytetty vain 12 miljoonaa euroa. Tukisumma pysyy samana myös nykyhallituksen esityksessä.

– Hankintatuki on nyt edelleen 2 000 euroa ja sitä tarvitaan yhä. Sen jälkeen täyssähköautojen myynti saa hyvää pontta lisää.