Talous
3.8.2026 07:50 ・ Päivitetty: 3.8.2026 07:50
Autokaupassa pieniä merkkejä talouden elpymisestä
Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime kuussa yhteensä 6 045 kappaletta eli 11,4 prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Asia selviää Autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista.
Autokaupassa on havaittavissa hienoisia merkkejä talouden elpymisestä. Alkuvuoden aikana henkilöautoja on ensirekisteröity yhteensä 43 301 kappaletta. Tämä on 1,4 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten.
Kuluvan vuoden ensirekisteröinneistä lähes puolet on ollut täyssähköisiä henkilöautoja.
Pakettiautoja ensirekisteröitiin heinäkuussa yhteensä 479 kappaletta eli lähes 24 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Vuoden alkupuoliskolla pakettiautojen ensirekisteröintejä on ollut 12 prosenttia vähemmän verrattuna viime vuoden tammi-heinäkuuhun.
Käytettyjä henkilöautoja myytiin tammi-heinäkuussa 1,5 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.