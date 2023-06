Avi: Husin päivystyksessä ei ole ollut tarpeeksi henkilökuntaa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) päivystyksissä ei ole ollut tarpeeksi henkilökuntaa, katsoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Myös henkilökunnan rakenne jätti avin mukaan toivomisen varaa. Avi kertoi asiasta tiedotteessaan tiistaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Avi on antanut Hus-yhtymälle asiasta huomautuksen.

Sairaanhoitopiirien hoitohenkilökunta teki viime vuonna Etelä-Suomen aluehallintovirastolle satoja potilasturvallisuusilmoituksia.

Ilmoitukset koskivat muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sekä myös Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien päivystystoimintaa. Potilasturvallisuusilmoituksia sairaanhoitopiirien päivystystoiminnasta tuli Etelä-Suomen aville huhtikuulta syyskuulle ulottuvalla ajanjaksolla yhteensä lähes 300 kappaletta.

Etelä-Suomen avi alkoi viime elokuussa selvittää alueensa kaikkien viiden sairaanhoitopiirin päivystysten toimivuutta. Esille nousi merkittäviä haasteita hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden rekrytoinnissa sekä potilaiden jatkohoidon järjestämisessä.

Avin mukaan pelkkä päivystysten toiminta ei ole ongelman taustalla, vaan se, että koko palvelujärjestelmä on ongelmainen ja kuormittunut.

PIDENTYNEET hoitoajat ja yhteispäivystysten ruuhkat johtuvat koko sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoketjun ongelmista ja resurssivaikeuksista kaikilla tasoilla, Hus puolestaan perusteli keskiviikkona tiedotteessaan.

Husin päivystyksissä on pula jatkohoitopaikoista erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa. Tämän vuoksi potilaiden läpimenoajat ovat pidentyneet selvästi, Hus kertoi.

Hus kertoo etsivänsä ongelmiin ratkaisuja.

HOITOHENKILÖKUNNAN saatavuus on Husin mukaan tällä hetkellä paremmassa jamassa kuin avin selvityksen aikaan, mutta rekrytointiongelmia on edelleen. Avin mukaan Hus-yhtymän huomiota on kiinnitetty siihen, että potilaan oikeus yksityisyyteen sekä hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon tulee turvata.

Avi ei voi antaa asiasta hallinnollista ohjausta sairaanhoitopiireille, koska toiminta on siirtynyt vuoden vaihteessa hyvinvointialueiden vastuulle. Avin mukaan pääkohdat on kuitenkin kerrottu hyvinvointialueille.