Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

21.5.2026 06:15 ・ Päivitetty: 21.5.2026 07:18

Avoimien työpaikkojen määrä laski alkuvuonna

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Avoimien työpaikkojen määrä oli yhä laskusuunnassa alkuvuoden aikana, ilmenee Tilastokeskuksen torstaina kertomista tiedoista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avoimia työpaikkoja oli 48 600, mikä oli 15 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tiedot kuvaavat maaliskuun alun tilannetta.

Kehitys on jo pidempään ollut mollivoittoista, sillä edellisen kerran avoimien työpaikkojen määrä kasvoi vuoden takaiseen nähden vuonna 2022.

Avoimet työpaikat vähenivät alkuvuonna lukumääräisesti eniten yksityisissä yrityksissä. Suhteellisesti suurin pudotus oli valtion avoimissa työpaikoissa, joiden määrä lähes puolittui vuoden takaisesta.

Avoimista työpaikoista noin neljäsosa oli työnantajan arvion mukaan vaikeasti täytettäviä. Osuus oli hieman pienempi kuin vuosi sitten.

Avoimista työpaikoista määräaikaisia oli 51 prosenttia ja osa-aikaisia 20 prosenttia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Jukka Sammalisto

Elokuva
21.5.2026
Arvio: Palkittujen ohjaajaveljesten hieno uutuus kuvaa ensikodin epävarmoja teiniäitejä
Lue lisää

Pertti Rajala

Uutiset
20.5.2026
SDP:n puoluekokous lähestyy – Kirsi Ala-Jaakkola on yksi päättäjistä: Nämä asiat pitää nostaa keskiöön
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
19.5.2026
Arvio: Romaanihenkilön elämä avaa silmät proosataiteen mahdollisuuksille
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU