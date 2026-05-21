Työmarkkinat
21.5.2026 06:15 ・ Päivitetty: 21.5.2026 07:18
Avoimien työpaikkojen määrä laski alkuvuonna
Avoimien työpaikkojen määrä oli yhä laskusuunnassa alkuvuoden aikana, ilmenee Tilastokeskuksen torstaina kertomista tiedoista.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avoimia työpaikkoja oli 48 600, mikä oli 15 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tiedot kuvaavat maaliskuun alun tilannetta.
Kehitys on jo pidempään ollut mollivoittoista, sillä edellisen kerran avoimien työpaikkojen määrä kasvoi vuoden takaiseen nähden vuonna 2022.
Avoimet työpaikat vähenivät alkuvuonna lukumääräisesti eniten yksityisissä yrityksissä. Suhteellisesti suurin pudotus oli valtion avoimissa työpaikoissa, joiden määrä lähes puolittui vuoden takaisesta.
Avoimista työpaikoista noin neljäsosa oli työnantajan arvion mukaan vaikeasti täytettäviä. Osuus oli hieman pienempi kuin vuosi sitten.
Avoimista työpaikoista määräaikaisia oli 51 prosenttia ja osa-aikaisia 20 prosenttia.
