Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

27.4.2026 05:16 ・ Päivitetty: 27.4.2026 10:38

Axios: Iran esittää Yhdysvalloille sodan päättämistä

AFP / LEHTIKUVA
Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi Moskovassa 17. joulukuuta 2025.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi syyttää Yhdysvaltoja Pakistanissa käytyjen rauhanneuvottelujen epäonnistumisesta. Asiasta kertoo Iranin valtiollinen media. Araghchin mukaan edellisellä neuvottelukierroksella ei edistyksestä huolimatta saavutettu tavoitteita, mikä johtui Yhdysvaltain liiallisista vaatimuksista.

Ulkoministeri lisäsi, että turvallinen läpikulku Hormuzinsalmesta on tärkeä ja maailmanlaajuinen kysymys. Salmen tilanne oli esillä myös Araghchin vierailulla Omaniin.

- Luonnollisesti meidän, tämän salmen kahden rannikkovaltion, on käytävä vuoropuhelua keskenämme, jotta yhteiset etumme turvataan, Araghchi sanoi.

Araghchi saapui maanantaina Venäjälle, jossa hänen on määrä keskustella presidentti Vladimir Putinin kanssa. Venäjä on Iranin merkittävä tukija.

Iranin Moskovan-suurlähettilään Kazem Jalalin mukaan Araghchi aikoo myös keskustella venäläisten virkamiesten kanssa viimeaikaisista käänteistä neuvotteluissa Lähi-idän sodan päättämiseksi.

AXIOS-LEHDEN lähteiden mukaan Iran on jättänyt Yhdysvalloille uuden ehdotuksen Hormuzinsalmen avaamiseksi ja sodan päättämiseksi. Lehden mukaan ehdotuksessa neuvottelut Iranin ydinohjelmasta siirrettäisiin myöhempään ajankohtaan.

Axiosin mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on määrä keskustella maanantaina Iranin tilanteesta kansallisen turvallisuuden ja ulkopolitiikan tiiminsä kanssa.

Iranin neuvottelut Israelin ja Yhdysvaltojen kanssa eivät ole viime aikoina edenneet. Yhdysvaltain neuvottelijoiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin oli odotettu lauantaina lähtevän jatkamaan neuvotteluja Iranin kanssa Pakistanin pääkaupunkiin Islamabadiin, mutta Trump perui matkan.

Trump kertoi tuolloin omassa viestipalvelussaan, että Yhdysvallat on neuvotteluissa niskan päällä ja että iranilaiset voivat halutessaan soittaa asiasta puhelimitse.

Uutista täydennetty klo 13.38 Araghchin syytöksellä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU