Axios: Iran esittää Yhdysvalloille sodan päättämistä

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi syyttää Yhdysvaltoja Pakistanissa käytyjen rauhanneuvottelujen epäonnistumisesta. Asiasta kertoo Iranin valtiollinen media. Araghchin mukaan edellisellä neuvottelukierroksella ei edistyksestä huolimatta saavutettu tavoitteita, mikä johtui Yhdysvaltain liiallisista vaatimuksista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ulkoministeri lisäsi, että turvallinen läpikulku Hormuzinsalmesta on tärkeä ja maailmanlaajuinen kysymys. Salmen tilanne oli esillä myös Araghchin vierailulla Omaniin.

- Luonnollisesti meidän, tämän salmen kahden rannikkovaltion, on käytävä vuoropuhelua keskenämme, jotta yhteiset etumme turvataan, Araghchi sanoi.

Araghchi saapui maanantaina Venäjälle, jossa hänen on määrä keskustella presidentti Vladimir Putinin kanssa. Venäjä on Iranin merkittävä tukija.

Iranin Moskovan-suurlähettilään Kazem Jalalin mukaan Araghchi aikoo myös keskustella venäläisten virkamiesten kanssa viimeaikaisista käänteistä neuvotteluissa Lähi-idän sodan päättämiseksi.

AXIOS-LEHDEN lähteiden mukaan Iran on jättänyt Yhdysvalloille uuden ehdotuksen Hormuzinsalmen avaamiseksi ja sodan päättämiseksi. Lehden mukaan ehdotuksessa neuvottelut Iranin ydinohjelmasta siirrettäisiin myöhempään ajankohtaan.

Axiosin mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on määrä keskustella maanantaina Iranin tilanteesta kansallisen turvallisuuden ja ulkopolitiikan tiiminsä kanssa.

Iranin neuvottelut Israelin ja Yhdysvaltojen kanssa eivät ole viime aikoina edenneet. Yhdysvaltain neuvottelijoiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin oli odotettu lauantaina lähtevän jatkamaan neuvotteluja Iranin kanssa Pakistanin pääkaupunkiin Islamabadiin, mutta Trump perui matkan.

Trump kertoi tuolloin omassa viestipalvelussaan, että Yhdysvallat on neuvotteluissa niskan päällä ja että iranilaiset voivat halutessaan soittaa asiasta puhelimitse.

Uutista täydennetty klo 13.38 Araghchin syytöksellä.