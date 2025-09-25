Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

25.9.2025 15:04 ・ Päivitetty: 25.9.2025 15:04

Axios: Volodymyr Zelenskyi ei aio asettua Ukrainan presidenttiehdokkaaksi sodan päätyttyä

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ei aio asettua enää ehdolle presidentinvaaleissa sen jälkeen kun Ukrainan sota on loppunut.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Tavoitteenani on päättää sota, ei jatkaa presidenttinä, Zelenskyi sanoi Axios-uutispalvelun haastattelussa.

Zelenskyi uhkasi myös, että Kremlistä voi tulla tulevaisuudessa Ukrainan hyökkäysten kohde.

-  Heidän on parasta selvittää, missä pommisuojat ovat, koska niitä he tulevat tarvitsemaan, jos eivät lopeta sotaa, Zelenskyi sanoi.

Ukrainan presidentti vakuutti kuitenkin, ettei Ukraina hyökkää siviilien kimppuun, ”koska me emme ole terroristeja”.

Zelenskyin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli hyväksynyt sen, että Ukraina voi jatkaa pitkän kantaman aseilla tekemiään iskuja Venäjän energiakohteisiin. Presidentit tapasivat New Yorkissa kuluvalla viikolla.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
25.9.2025
Puolueet: Somemainonnan uudet EU-rajoitukset eivät estä disinformaation levittäjiä
Lue lisää

Susanna Luikku

Kotimaa
25.9.2025
Gynelogikäyntien hinnat karkasivat käsistä – ”Nainen on muutakin kuin synnytyselimensä”
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
23.9.2025
Arvio: Hollywoodin älykköohjaaja Paul Thomas Anderson kuvasi tymäkän toimintaelokuvan jakautuneesta Amerikasta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU