Ay-jäsenmaksujen verovähennys voi poistua – näin Petteri Orpo ja Riikka Purra kommentoivat uutista

Helsingin Sanomat kertoi tiistaina, että tuleva hallitus saattaa poistaa oikeuden vähentää ammattiliittojen jäsenmaksut verotuksessa.

Lehden mukaan verotuskysymykset ovat yhä sopimatta hallitusneuvotteluissa, mutta valtiovarainministeriö (VM) on antanut alustavasti vihreää valoa kokoomuksen esitykselle verovähennysoikeuden poistosta. VM arvioi hallitustunnusteluvaiheessa toimittamissa vastauksissa muutoksen kasvattavan vuotuisia verotuottoja 220 miljoonaa euroa.

Asiasta kohistiin eilen sekä poliitikkojen että ay-väen puolella. Hallituksen muodostaja Petteri Orpo kommentoi uutista keskiviikkona aamulla saapuessaan neuvotteluihin Säätytalolle. Orpolta kysyttiin, onko vähennys turvassa.

– Arvioidaan asiaa, tokaisi Orpo ensin lyhyesti.

Kun häneltä kysyttiin tarkennusta, että toteutuessaan kyse olisi veronkiristyksestä, jota vastaan kokoomus on aiemmin puhunut, Orpo vastasi, että verokokonaisuus on verojaoston pöydällä.

– Kaikki nämä asiat ratkeavat yhtenä kokonaisuutena, ei sieltä voi ottaa yksittäistä, mutta se on varmasti pöydällä, kuten muutkin verolajit.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ei suostunut sanomaan tämän vertaa, kun häneltä tiedusteltiin, onko perussuomalaiset valmis siihen, että ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeus poistetttaisiin.

– En mene näihinkään yksityiskohtiin.

DEMOKRAATIN sairauslomalta eilen tavoittama SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm toteaa uutisen tarkoittavan toteutuessaan sitä, että tuleva hallitus käytännössä räätälöisi veronkiristyksen ammattiliittojen jäsenille, mikä heikentäisi toimeentuloa.

– Tässä yritetään heikentää palkansaajien asemaa. Tämä on tällainen täsmätoimia, joka tulee nimenomaan palkansaajille eikä koske työnantajia, Malm hämmästelee julkisuuteen tulleita tietoja.

Valtiovarainministeriön vero-osaston näkemys ay-jäsenmaksujen verovähennyksen poistamisesta on herättänyt vilkasta julkista keskustelua. Muun muassa SAK on ihmetellyt, mihin ajatus palkansaajien ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamisesta perustuu, kun sama ei VM:n lausunnon mukaan koskisi muita jäsenmaksujen verovähennykseen oikeutettuja kuten järjestäytyneitä työnantajia.

Valtiovarainministeriön vero-osastolla työskentelevän hallitusneuvos Jari Salokosken mukaan erotteluun on selkeä veropoliittinen syy.

– Ero tulee verojärjestelmän systematiikasta. Elinkeinoverolaissa, jonka mukaan yrityksiä verotetaan, on hyvin kattava menokäsite. Kaikki mikä lähtökohtaisesti ylläpitää tai kerryttää liiketuloa elinkeinotoiminnassa on vähennyskelpoista. Laissa mainitaan esimerkkejä ja yksi niistä on työnantajan työmarkkinajäsenmaksut, Salokoski sanoi eilen Demokraatille.

HENKILÖVEROTUKSEN puolella ajattelu on Salokosken mukaan toisenlaista.

– Siellä lähdetään siitä, että välittömästi tulonhankkimiseen liittyvät kulut kuten työmatkat ovat vähennyskelpoisia.

Välittömyyskriteeri ei Salokosken mukaan toteudu ay-jäsenmaksujen kohdalla. Siksi maksut on säädetty poikkeuksellisesti ja erikseen vähennyskelpoisiksi tuloverotuksessa.

– Joskus on katsottu, että on vähintäänkin kohtuullista, että näin on.