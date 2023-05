Ay-liike kimpaantui VM:n verolinjauksesta – nyt ministeriö perustelee kantaansa

Valtiovarainministeriön vero-osaston näkemys ay-jäsenmaksujen verovähennyksen poistamisesta on herättänyt vilkasta julkista keskustelua. Muun muassa SAK on ihmetellyt, mihin ajatus palkansaajien ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamisesta perustuu, kun sama ei VM:n lausunnon mukaan koskisi muita jäsenmaksujen verovähennykseen oikeutettuja kuten järjestäytyneitä työnantajia. Simo Alastalo Demokraatti

Valtiovarainministeriön vero-osastolla työskentelevän hallitusneuvos Jari Salokosken mukaan erotteluun on selkeä veropoliittinen syy.

– Ero tulee verojärjestelmän systematiikasta. Elinkeinoverolaissa, jonka mukaan yrityksiä verotetaan, on hyvin kattava menokäsite. Kaikki mikä lähtökohtaisesti ylläpitää tai kerryttää liiketuloa elinkeinotoiminnassa on vähennyskelpoista. Laissa mainitaan esimerkkejä ja yksi niistä on työnantajan työmarkkinajäsenmaksut.

HENKILÖVEROTUKSEN puolella ajattelu on Salokosken mukaan toisenlaista.

– Siellä lähdetään siitä, että välittömästi tulonhankkimiseen liittyvät kulut kuten työmatkat ovat vähennyskelpoisia.

Välittömyyskriteeri ei Salokosken mukaan toteudu ay-jäsenmaksujen kohdalla. Siksi maksut on säädetty poikkeuksellisesti ja erikseen vähennyskelpoisiksi tuloverotuksessa.

– Joskus on katsottu, että on vähintäänkin kohtuullista, että näin on.

AY-puolella valtiovarainministeriön erottelu on koettu epätasa-arvoisena. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on perännyt ministeriöltä perusteluja. SAK:n mukaan ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeus on nimenomaan tulonhankkimiseen liittyvä kustannus. Keskusjärjestö perustelee ajatustaan sillä, että ammattiliitot huolehtivat työehdoista neuvotellessaan palkansaajan ostovoimasta.

– Se on varmaan se tausta miksi se on aikanaan henkilöverotuksessa säädetty. Mutta se on edellyttänyt säätämistä, että ne on katsottu vähennyskelpoisiksi. Tässä on selkeä jännite, joka aiheuttaa erilaisia näkemyksiä, Salokoski sanoo.

Vähennysoikeuden poistaminen myös kiristäisi palkansaajien verotusta ja saattaisi vaikeuttaa pienituloisten järjestäytymistä.

– Jos verovähennys otetaan pois, se totta kai jonkin verran verotusta kiristää.

Onko tämä teille yllätys, että tästä sukeutui keskustelu?

– Ei se mikään yllätys ole. Keskustelu ei ole uusi. Tämä asia on ollut esillä ainakin edellisissä hallitustunnusteluissa ja ehkä sitä edellisissäkin. Asia on ollut hyvin pitkään eri poliittisten ryhmien agendalla. Valtiovarainministeriön näkemys tilanteiden erilaisuudesta on ollut sama niin kauan kuin muistan.

Valtiovarainministeriön vero-osaston lausunnosta uutisoi tänään Helsingin Sanomat.