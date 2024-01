“Ay-liike pelottelee jäseniään barrikadeille” – nyt tulee Teknologiateollisuuden näkemys, mistä työelämän muutoksissa oikein on kyse

– Tällä hetkellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lähteä viemään lainvalmistelua eteenpäin vientivetoisesta työmarkkinamallista.

Näin arvioi Demokraatille Teknologiateollisuuden työnantajien toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi. Työmarkkinaosapuolet kävivät läpi lausuntokierroksen antia tiistaina työministeri Arto Satosen (kok.) järjestämässä seminaarissa.

– 13. joulukuuta kylmä viima kävi Hakaniemestä, kun SAK ilmoitti, ettei ole edellytyksiä jatkaa edes keskusteluja, jos muita asioita ei koplata pöytään, Ruohoniemi kertoo todenneensa seminaarin puheenvuorossaan.

Palkansaajakeskusjärjestö SAK on edellyttänyt, että työmarkkinamallista neuvoteltaessa samassa yhteydessä käsiteltäisiin myös työrauhalainsäädäntöä, paikallisen sopimisen sääntelyä ja muita hallituksen suunnittelemia työmarkkinauudistuksia.

Sinänsä Ruohoniemi kuvailee keskusteluja työmarkkinamallista rakentaviksi ja sivistyneiksi. Hänen mukaansa vientivetoisuuden merkitys ymmärrettiin laajasti palkansaajapuolella – jopa julkisella sektorilla – vielä marraskuun keskustelussa.

– Siksi hieman yllätti, että SAK:laiset liitot ilmoittivat, että kyse on keskusteluista, ei neuvotteluista. Meillekin ilmeni aika nopeasti, miksi nyt vain keskustellaan, Ruohoniemi kertoo viitaten joulukuun 13. päivään.

TEKNOLOGIATEOLLISUUS on kannattanut koko ajan vientivetoisen työmarkkinamallin vahvistamista lailla. Se toteaa lausunnossaan, että vaikka mallia ei ole kirjattu lain tasolle, se on toiminut käytännössä jo vuosikymmeniä.

– Malli on osoittanut vahvuutensa mutta se on altis haastamiselle, koska palkansaajapuolella on mittavia sisäisiä näkemyseroja siitä, mille ryhmille korkeampia korotuksia tulisi kullakin kierroksella kohdistaa.

Tämä johtaa Teknologiateollisuuden mukaan nouseviin palkankorotushuutoihin ja siksi on perusteltua vahvistaa vientivetoisen työmarkkinamallin asemaa.

– Vientivetoinen malli ei estä palkankorotusten kohdentamista yleisen linja puitteissa sellaisille aloille tai tehtäviin, joissa on palkkauksellisia kehittämistarpeita, lausunnossa todetaan.

PALKANSAAJAPUOLELLA hiertää erityisesti mallin vieminen lakiin eivätkä viittaukset Ruotsin malliin ole vakuuttaneet. Ruohoniemi kehuu naapurin ”teollisuussopimusta”, jonka ovat allekirjoittaneet vientialan osapuolet, mutta muut alat ovat sitoutuneet siihen.

– Koordinaatio pelittää molemmin puolin pöytää ja siihen perustuu Ruotsin hyvä menestys kustannuskilpailukyvyssä. Meillä taas ei ole sellaista konsensusta, että kaikki, myös julkinen sektori, ymmärtäisivät, ettei lähdetä rikkomaan viennin päänavausta.

Talouden tilannekuvan tueksi on esitetty uutta yhteistä tiedontuotantoa. Ruohoniemi ei näe sille tarvetta, sillä Suomessa on jo useita instansseja, kuten Suomen Pankki, valtiovarainministeriö sekä taloustutkimuslaitoksia tätä varten. Hän huomauttaa, että jokainen taho tulkitsee aina lopputulosta omasta näkökulmastaan.

Ruohoniemi ja pääekonomisti Petteri Rautaporras Teknologiateollisuudesta ovat selvästi harmissaan siitä, että työmarkkinaosapuolet eivät löytäneet polkua rakentaa yhdessä suomalaista työmarkkinamallia.

– Vientivetoisessa mallissa oli nähtävissä yhteiset intressit, ei minkään tietyn osapuolen etu. Tämä olisi enemmänkin yhteinen ponnistus – kun tähän asti työnantajapuoli on organisoinut ja koordinoinut käytäntöä, Rautaporras kuvailee.

Hän näkee, että joissakin muissa hallituksen työelämäuudistuksissa on ehkä nähtävissä myönteisyyttä työnantajien suuntaan – mutta ei työmarkkinamallissa.

– Tässäkin mielessä tämä SAK:n koplaus kuulostaa oudolta.

AY-LIIKKEEN puolelta on todettu moneen kertaan, että hallitusohjelma täyttää elinkeinoelämän villeimmätkin unelmat. Onko näin? Ruohoniemi luettelee työrauhalainsäädännön, paikallisen sopimisen tai yrityskohtaisen työehtosopimuksen, joita Teknologiateollisuus on halunnut kehittää. Ja näin on tapahtumassa.

– Mutta kokonaisuudessaan työelämämuutokset ovat pieniä ja ay-liike haluaa tehdä niistä isoja mörköjä, pelotella perinteiseen tapaan jäseniä barrikadeille.

Hän kuitenkin myöntää, että teknologiateollisuudessa paikallisesti sopiminen on paljon pidemmällä ja helpompaa kuin monella muulla alalla.

“Maahanmuuton määrän pitää olla aivan muuta.”

Pääekonomisti Rautaporras löytää kritiikin aihettakin hallituksen maahanmuuton linjauksista, jotka voisivat olla kunnianhimoisempia ja tulevaisuuteen katsovia.

– Maahanmuuton määrän pitää olla aivan muuta kuin mitä hallitus suunnittelee, jos kasvua halutaan yhtään pitemmällä aikavälillä. Huolta herättää myös se, että jo tänne tulleet ja integroituneet lähtevät pois Suomen markkinoilta. Se tuntuu suurelta haaskaukselta.

TYÖMARKKINAKIERROS pyörähtää jälleen syksyllä käyntiin. Hallituksen tavoitteena on, että kaikki sen suunnittelemat työelämäuudistukset ovat tuolloin voimassa. Ruohoniemi epäilee, että jälleen kerran kaikki osapuolet toteavat, että ”poikkeuksellisen vaikealta näyttää”.

Teknologiateollisuuden työnantajien vastapuolena valtakunnallisista työehtosopimuksista neuvottelevat SAK:lainen Teollisuusliitto, STTK:lainen Ammattiliitto Pro sekä akavalainen neuvottelujärjestö Ylemmät toimihenkilöt YTN.

Ruohoniemen mukaan ammattiliitot odottavat, että tes-neuvotteluissa pitää paikata lainsäädännön muutosten tuomia heikennyksiä.

– Totta kai, ammattiliittojen perusosaamiseen kuuluu omien jäsenten pelottelu, pirujen maalailu seinille, että nämä ovat isoja ja kamalia asioita. Minä en näe, että hallituksen työelämäuudistukset ovat sentyyppisiä, että niiden vaikutuksia pitäisi mennä tes-pöydässä paikkailemaan.

ASETELMIIN vaikuttaa myös se paljon puhuttu tilannekuva, talousennusteet. Rautaportaan mukaan teknologiateollisuudessa on selkeästi kasvanut riski ja pelko, että tästä vuodesta tulee paljon vaikeampi kuin edellisestä.

– Tuotantomäärät ovat edelleen hyvin korkealla tasolla, ja vastoin odotuksia henkilömäärä on pysynyt myös korkealla. Mutta tilaukset ovat pudonneet.

Alan tilannekatsaus viime vuoden viimeiseltä kvartaalilta valmistuu helmikuun alkupuolilla, jolloin ollaan viisaampia.

– Kaksi edellistä työmarkkinaratkaisua on tehty valtavan epävarmuuden vallitessa. Toivottavasti näkymä olisi ensi syksynä hieman selkeämpi, se helpottaisi ehkä numeropuolen ratkaisuakin, Rautaporras pohtii.

VIIME VUODEN loppua ovat värittäneet mielenilmaisut hallituksen työelämäheikennyksiä ja sosiaaliturvaleikkauksia vastaan. Ne eivät ole tulleet Ruohoniemelle suurena yllätyksenä. Sama nähtiin edellisen porvarihallituksen aikana.

Palkansaajakeskusjärjestö SAK ja toimihenkilökeskusjärjestö STTK järjestävät suuren mielenosoituksen helmikuun 1. päivänä. Ruohoniemi ennakoi, että mielenilmaisut ja työtaistelut eivät jää tähän.

Joulukuun 14. päivän lakkoja hän kuvailee aika massiiviseksi toimenpiteeksi.

“Miksi ne haluavat rangaista työntekijöitä?”

– Se kohdistui työpaikkojen lisäksi työntekijöihin. Ihmettelen ammattiliittojen strategiaa: miksi ne haluavat rangaista työntekijöitä pistämällä heidät pakkaseen seisomaan torilla, hän viittaa helmikuun mielenosoitukseen.

– Mitä ne kuvittelevat saavansa sillä aikaan?

Poliittiset lakot ovat poikkeus Suomessa, ja Ruohoniemi toivoo, että yritykset eivät joutuisi enää mielenilmaisujen kohteeksi.

– Vientivetoisen mallin aikaansaaminen, paikallisen sopimisen laajentaminen tai yrityskohtaisten työehtosopimusten tuominen samalle viivalle valtakunnallisten tessien kanssa ovat kuitenkin pitkässä juoksussa koko maan kannalta tarpeellisia, kannatettavia asioita.