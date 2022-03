Azerbaidzhan valmis rauhanneuvotteluihin Armenian kanssa

Azerbaidzhan kertoo olevansa valmis rauhanneuvotteluihin naapurimaansa Armenian kanssa. Armenia patisti maanantaina Azerbaidzhania neuvotteluihin rauhansopimuksesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Jos Armenia on vakavissaan rauhansopimuksesta, on otettava konkreettisia askeleita. Azerbaidzhan on valmis tähän, Azerbaidzhanin ulkoministeriö lausui tiistaina.

Azerbaidzhan ja Armenia kävivät syksyllä 2020 kiistellyllä Vuoristo-Karabahin alueella sodan, jossa Azerbaidzhan oli voitokas. Sodan päättäneessä Venäjän välittämässä tulitaukosopimuksessa Armenia joutui luovuttamaan Azerbaidzhanille hallussaan pitämiään alueita. Osana sopimusta Venäjä lähetti Vuoristo-Karabahiin noin 2 000 rauhanturvaajaa.

Viime viikolla Armenia ja Venäjä syyttivät Azerbaidzhania tulitauon rikkomisesta. Kolme armenialaissotilasta sai surmansa, kun azerbaidzhanilaisjoukot valtasivat strategisen kylän Askeranin alueella.