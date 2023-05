Eeva Lennon: Barrikadeille Ranska – nyt eläkeiän takia

Ranskalaiset ovat taas sotajalalla, ja naapurimaiden yleiseksi ihmeeksi vain siksi, että presidentti Emmanuel Macron haluaa toteuttaa vaalilupauksensa ja nostaa vuoteen 2030 mennessä eläkeiän 62 vuodesta 64 vuoteen. Eeva Lennon

Ranskan talous ei Macronin mukaan kestä nykyistä järjestelmää. Jos sitä ei muuteta, eläkejärjestelmässä on jatkuvasti 0,4-0,8 prosentin vaje seuraavien vuosikymmenten aikana.

Kansalaiset elävät yhä pitempään ja ikärakenne muuttuu: yhä pienempi määrä työntekijöitä joutuu elättämään yhä useampia eläkeläisiä.

Ranskan järjestelmä perustuu kokonaan sille, että nuoremmat työntekijät maksavat eläkeläisten eläkkeet.

Kaikissa naapurimaissa eläkejärjestelmien riskit on ymmärretty, ja eläke­ikiä on nostettu jo aiemmin sen mukaisesti. Eläkeikä EU-maissa on yleensä 65 vuotta, Saksassa peräti 67 vuotta.

Jotkut taloustieteilijät Ranskassa uskovat, että kyllä nykyjärjestelmälläkin selvitään. Se tosin vaatii todellista tuottavuuden lisäysihmettä, joka on vaikea toteuttaa. Ranskassa työntekijän tuottavuus on jo varsin hyvä, verrattomasti parempi kuin esimerkiksi Britanniassa.

Macron on ottanut riskin, koska hänellä ei ole poliittisesti hävittävää.

LISÄRAHAA eläkkeisiin on vaikea taikoa mistään muualta. Ranskassa verotus on nyt jo OECD:n toiseksi korkein Tanskan jälkeen, 45 prosenttia kansantuotteesta. Lainaakaan ei voi loputtomiin ottaa, koska Ranskan valtionvelka nousee jo 113 prosenttiin kansantuotteesta.

Sitä paitsi kysymyshän ei enää ole pelkästään rahoituksesta. Ikärakenteen vinoutumisesta johtuvan työvoimapulan takia eläkeläisiä tarvitaan kaikkialla yhä kipeämmin myös työntekijöiksi. Nyt puhutaan jo yhteiskunnasta, missä eläkeläiset jatkavat työntekoa, edes jossain helpommassa muodossa.

Tällaisia eläkeläisiä on jo satoja tuhansia Ranskassakin. Populistit mesoavat turhaan, sillä maahanmuuttajatyö­voi­masta tulee pian kova kilpailu, ja moni länsi­maa saa olla kiitollinen, jos se yleen­sä saa houkuteltua uusia asukkaita jostain.

Tätä tulevaisuuden näkymää on Ranskassa vaikea ymmärtää nyt. Työttömyysaste on hienoisesta laskustaan huolimatta yhä seitsemässä prosentissa. Vielä korkeampana se on yli 55-vuotiailla.

Jos työnantaja yhä useammin työntää ikärasistisesti vanhempia työntekijöitä ulos, ja nämä saavat vastedes odottaa eläkettä kaksi vuotta enemmän, kyllähän se korpeaa.

ELÄKEIÄSTÄ on Ranskassa tullut tunnekysymys myös siksi, että 1980-luvulla sosialistipresidentti François Mitterrand alensi eläkeiän 65 vuodesta 60 vuoteen lievittääkseen silloista pahaa työttömyyttä.

Tuolloin luotiin myytti ihmiselämän kolmannesta vaiheesta, todellisesta kulta-ajasta, jolloin työntekijä vihdoin pääsee nauttimaan elämästä.

Monet ranskalaiset ovat omaksuneet tämän ideologian. Eläkeläinen voi työläistä paremmin, koska hänellä on vihdoinkin aikaa hoitaa kuntoaan. Hän ehtii seurata kulttuuria, nauttia siitä ja myös sperinteisistä pitkistä puheliaista lounaista ystävien kanssa.

Hän voi reissata ulkomailla, koska hänellä on rahaa käytettävissä enemmän kuin työntekijänä. Eihän kotona ole enää lapsia elätettävänä, ja jos perheellä on omistusasunto, asuntolainakin on luultavasti jo maksettu.

Jos nyt eläkeikää nostetaan, se vaikeuttaa naisten asemaa entisestään.

KAIKKI tämä elämäntapa on nyt ranskalaisten mielestä uhattuna. Macron on jo tehnyt kompromisseja eikä enää vaadi eläkeiän nostamista 65 ikävuoteen, kuten hän alun perin aikoi.

Lisäksi järjestelmään jäisi poikkeus­sääntöjä. Jos ihminen on ollut työelämässä ja maksanut eläkemaksujaan, eläkkeelle pääsyyn riittää 43 vuoden mittainen työhistoria. Tämä takaa varhaisemman eläkeiän sellaiselle duunaril­­le, joka on lähtenyt töihin suoraan koulusta.

Mutta sitten on vielä naisten ongelma. Naiset vastustavat uudistusta siksi, että lastenhoitovapaat vähentävät muutenkin heidän eläkevuosikertymäänsä. Jos nyt eläkeikää nostetaan, se vaikeuttaa heidän asemaansa entisestään.

Macron olisi voinut yrittää ammattiliittojen ja puolueiden kanssa kompromissia naisten asiassa. Sen sijaan hän kärsimättömästi yritti ohittaa eläke­uudistusta vastaan haraavan kansalliskokouksen ja turvautui perustuslain hallitukselle suomiin erikoisvaltuuksiin. Siitä hän sai entistä suuremmat vihat päälleen: nyt mielenosoituksiin liittyi myös väkeä, joka haluaa puolustaa parlamentaarista demokratiaa.

Macron on ottanut riskin, koska hänellä ei ole poliittisesti hävittävää. Macron on jo toisella kaudellaan, eikä häntä enää voida valita uudelleen presidentiksi.

Mutta johtaako tämä kriisi siihen, että seuraava presidentti on vaikkapa äärioikeiston populisti Marine LePen? Ranskan sosialistinen ammattiliitto CFDT ja monet muutkin pelkäävät, että presidentin käytöksen aiheuttama kriisi hyödyttää vain populisteja.

Kirjoittaja on Lontoossa asuva toimittaja.