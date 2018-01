BBC: Bannon jättää Breitbartin

Presidentti Donald Trumpin entinen strategiapäällikkö Steve Bannon jättää äärioikeistolaisen Breitbart News -sivuston. Asiasta kertoo BBC.

Sen mukaan eron taustalla on suuttumus, joka on herännyt Bannonin osuudesta Michael Wolffin tuoreessa paljastuskirjassa.

Tarkemmin BBC:n mukaan on kyse siitä, miten Bannon on kommentoinut Donald Trumpin poikaa.

Bannonin on katsottu syyttäneen Donald Trump Jr:ää maanpetoksellisesta toiminnasta.

Bannon on selittänyt, että olisi sittenkin kritisoinut lähinnä Trumpin entistä kampanjapäällikköä Paul Manafortia.

Trump Jr, Trumpin vävy Jared Kushner ja Manafort olivat tapaamassa venäläistä asianajajaa viime vuonna presidentinvaalikamppailun aikana. Asianajajan kautta olisi kenties ollut saatavissa raskauttavaa tietoa Trumpin vastaehdokkaasta Hillary Clintonista.

Bannon on katsonut, että häntä on ymmärretty väärin ja hän on sittemmin puhunut Trumpin pojasta patrioottina.