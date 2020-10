BBC: Sean Connery on kuollut – monen mielestä ainoa oikea James Bond

Muun muassa James Bondia esittänyt skottilaisnäyttelijä Sean Connery on kuollut. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kertoo BBC. Connery oli kuollessaan 90-vuotias. Hän kuoli rauhallisesti yöllä Bahamasaarilla nukkuessaan, yleisradioyhtiö kertoo, joka sai tiedon näyttelijän kuolemasta tämän pojalta Jason Connerylta.

Pojan mukaan Connery oli jo jonkin aikaa voinut huonosti.

Connery tunnetaan ennen kaikkea James Bond -elokuvista, joissa hän esitti itse Bondia. Connery näytteli kuudessa ”virallisessa” Bond-elokuvassa sekä myöhemmin vielä eri tuotantoyhtiön Älä kieltäydy kahdesti -elokuvassa. Monen mielestä Connery oli ainoa oikea valkokankaan James Bond.

– Hän oli ja hänet muistetaan aina alkuperäisenä James Bondina, Bond-elokuvien tuottajina työskennelleet Michael G. Wilson ja Barbara Broccoli kuvailivat uutisen tultua julki.

Tuottajat kertoivat olevansa näyttelijälegendalle ikuisesti kiitollisia ja sanoivat Bond-elokuvien menestyksen olevan epäilemättä suurelta osin Conneryn ansiota.

Edinburghissa vuonna 1930 syntynyt Connery voitti pitkän näyttelijän uransa aikana useita palkintoja kuten Oscar-palkinnon, kaksi Baftaa ja kolme Golden Globe -palkintoa.

Oscarin hän sai vuonna 1988 sivuroolistaan elokuvassa Lahjomattomat – The Untouchables. Hän esiintyi myös Indiana Jones ja viimeinen ristiretki -elokuvassa.

Connery aateloitiin vuonna 2000.

”Maailman mahtavin skotti.”

Ennen uraansa näyttelijänä Connery työskenteli muun muassa rakennustyömailla, hengenpelastajana ja hauta-arkkujen kiillottajana.

Matka valkokankaille alkoi, kun Connery osallistui kehonrakentajien kilpailuun ja kanssakilpailija kannusti tätä hakeutumaan koe-esiintymisiin.

Varsinainen läpimurto tuli ensimmäisessä Bond-elokuvassa Salainen agentti 007 ja tohtori No (Dr. No) vuonna 1962. Muut Conneryn tähdittämät viralliset Bondit olivat Salainen agentti 007 Istanbulissa (From Russia With Love), 007 ja Kultasormi (Goldfinger), Pallosalama (Thunderball), Elät vain kahdesti (You Only Live Twice) ja Timantit ovat ikuisia (Diamonds Are Forever).

Monet entiset näyttelijäkollegat ovat muistaneet Connerya kuolemauutisen jälkeen. Esimerkiksi Hollywood-tähti Hugh Jackman kertoi Twitterissä Conneryn olleen hänen nuoruudenidolinsa.

– Legenda valkokankaalla ja sen ulkopuolella. Lepää rauhassa, hän kirjoitti.

Näyttelijätyönsä ohella Connery oli intohimoisen ylpeä skotlantilaisuudestaan, ja hän tuki Skotlannin kansallispuoluetta (SNP) taloudellisesti. SNP ajaa Skotlannin itsenäistymistä.

Skotlannin aluehallinnon entinen pääministeri, SNP:tä edustava Alex Salmond kutsui Twitter-päivityksessään Connerya ”maailman mahtavimmaksi skotiksi, viimeiseksi oikeaksi Hollywood-tähdeksi ja kaikkien aikojen parhaaksi Bondiksi”. Salmondin mukaan yksi hänen elämänsä etuoikeuksista on ollut voida pitää Connerya ystävänään.

– Skotlanti ikuisesti ei ollut vain tatuoitu hänen käsivarteensa vaan myös iskostettu hänen sieluunsa, hän kuvaili.

Uutista päivitetty klo 15.09 ja klo 16.31.