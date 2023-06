BBC:n mukaan Venäjä on kiristämässä ruuvia Wagnerin ympärillä

Venäjä näyttää haluavan ottaa palkkasotilasryhmä Wagnerin kontrollinsa alle, kertoo brittikanava BBC. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Maan varapuolustusministeri Nikolai Pankov totesi lauantaina, että jatkossa vapaaehtoisjoukkojen tulee allekirjoittaa sopimukset suoraan puolustusministeriön kanssa. Monitulkintaisen lauseen katsotaan olevan suoraan suunnattu Wagneria vastaan.

Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin totesi kuitenkin sunnuntaina, että hänen sotilaansa tulevat boikotoimaan kaikenlaisia sopimuksia.

Wagnerilla on ollut keskeinen rooli Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainassa, mutta Wagnerin ja Venäjän hallinnon välillä on ollut lukuisia jännitteitä. Prigozhin on arvostellut kovasanaisesti Venäjän asevoimien ja puolustusministeriön heikkona pitämäänsä suoriutumista sodassa.