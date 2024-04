Benny Gantzilta vaatimus: Israeliin ennenaikaiset parlamenttivaalit

Israelissa pääministeri Benjamin Netanjahun johtaman hallituksen sotakabinetin jäsen, entinen asevoimien komentaja Benny Gantz vaatii maahan ennenaikaisia parlamenttivaaleja tulevaksi syyskuuksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Netanjahun puolue on torpannut vaatimuksen. Jos päivämäärää ei muuteta, seuraavien vaalien on määrä olla vuonna 2026, The Times of Israel kertoo.

Viimeisten kyselyiden mukaan Gantz olisi selvästi edellä Netanjahua kannatuksessa ja näin ollen olisi todennäköinen valinta maan uudeksi pääministeriksi.

Netanjahun hallituksen sotatoimet Gazassa keräävät alati laajentuvaa kritiikkiä muun muassa sen pääliittolaiselta Yhdysvalloilta. Samalla Israelissa on nähty laajoja mielenosoituksia pääministeriä vastaan, koska Gazassa on edelleen panttivankeja, jotka äärijärjestö Hamas otti hyökättyään Israeliin 7. lokakuuta viime vuonna.

- Meidän on asetettava yksimielinen päivämäärä vaaleille syyskuussa tai sodan alkamisen vuosipäiväksi, jos niin halutaan, Gantz sanoi keskiviikkona AFP:n mukaan.

YHDYSVALTAIN senaatin demokraattijohtaja Chuck Schumer antoi tukensa Gantzin vaatimukselle viestipalvelu X:ssä. Schumer on vaatinut uusia vaaleja Israeliin jo aiemmin.

Schumer totesi, että vaalit tulisi järjestää, sillä Gantzin vaatimuksen lisäksi Schumerin mukaan 70 prosenttia Israelin kansasta on ennenaikaisten vaalien kannalla. Schumer viittasi tuoreisiin kannatuskyselyihin.

- Niin pitää tehdä, Schumer kirjoitti.

Netanjahun hallinnon ministeri Amichai Chikli vastasi Schumerille X:ssä, israelilaismedia Haaretz kertoi.

- Valtavan innostuksesi johdosta Israelin politiikkaan, älä unohda, että portit ovat sinulle auki. Olet enemmän kuin tervetullut muuttamaan maahamme ja äänestämään seuraavissa vaaleissa. Siihen asti, kunnioita demokratiaamme, Chikli kirjoitti.