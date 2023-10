Biden: Ensimmäiset avustuskuljetukset Egyptistä Gazaan aikaisintaan perjantaina

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden arvioi ensimmäisten avustuskuljetusten ylittävän Egyptin ja Gazan välisen rajan aikaisintaan perjantaina, sillä tie rajanylityspaikan kohdalla vaatii korjauksia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Biden kertoi Egyptin presidentin Abdel Fattah al-Sisin hyväksyneen rajan avaamisen ja ensimmäisten avustuskuljetusten päästämisen Gazaan.

- Hän hyväksyi aluksi 20 ajoneuvon päästämisen läpi, Biden sanoi toimittajille puhuttuaan puhelimessa Egyptin johtajan kanssa presidentin Air Force One -koneessa.

Bidenin oli määrä tavata Egyptin presidentti Israelin-vierailunsa jälkeen Jordaniassa, mutta tapaaminen peruttiin.

Bidenin mukaan avustustarvikkeiden jakamisesta Gazassa vastaa YK.

ENSIMMÄISEN avustuserän jälkeen arvioidaan tulevien kuljetusten lähettämistä. Gazaa hallitsevan äärijärjestö Hamasin toiminta avustuskuljetusten suhteen on Bidenin mukaan ratkaisevassa roolissa.

- Jos Hamas takavarikoi kuljetukset tai ei päästä niitä läpi, sitten ne päättyvät, Biden sanoi.

Avustuskuljetuksia varten Egyptissä odottaa Bidenin mukaan noin 150 raskasta ajoneuvoa.

Myös Egyptin presidentin kanslia tiedotti Bidenin ja al-Sisin päässeen yhteisymmärrykseen avustuskuljetusten toimittamisesta ”kestävällä tavalla” Gazaan Rafahin rajanylityspaikan kautta.

Israel ilmoitti keskiviikkona sallivansa humanitaarisen avun toimittamisen Gazaan Egyptin kautta. Israelin mukaan avustukset siviileille eteläiseen Gazaan sallitaan niin kauan kuin nämä tarvikkeet eivät päädy Hamasille.

YHDYSVALTOIHIN palaavan Bidenin on määrä pitää torstai-iltana paikallista aikaa puhe, joka käsittelee sekä Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa että Hamasin ja Israelin välistä konfliktia, Valkoinen talo kertoo.

Uutiskanava CNN:n lähteiden mukaan Bidenin on tarkoitus perustella puheessaan sitä, miksi Yhdysvaltojen pitäisi jatkaa sotilaallisen avun antamista sekä Ukrainaan että Israeliin.

Kiina haluaa tehdä yhteistyötä Egyptin kanssa Lähi-idän vakauttamiseksi, kertoi Kiinan presidentti Xi Jinping Egyptin pääministerille Mustafa Madbulille johtajien tapaamisessa Pekingissä. Tapaaminen järjestettiin Israelin ja Hamasin konfliktin varjostaessa Egyptin lähialuetta.

Kiinan mukaan sekä kansainvälinen että alueellinen tilanne on käymässä läpi perustavanlaatuisia ja monimutkaisia muutoksia.

- Maailma kokee nyt nopeita muutoksia, joiden veroisia ei ole nähty vuosisataan, Xi totesi Kiinan valtiontelevision mukaan.

Egypti on tärkeässä asemassa konfliktin kannalta, sillä Gazan kaistalle toimitettavan humanitaarisen avun on määrä kulkea sen kautta. Egyptin Gazan-vastainen raja on ollut tähän asti suljettuna konfliktin ajan.

Egypti on liittymässä ensi vuonna Brics-maiden ryhmään, jonka perustajajäseniä Kiina on.

BRITANNIAN pääministeri Rishi Sunak matkustaa tänään Israeliin ennen vierailujaan alueen muissa maissa, kertoo pääministerin kanslia.

Varhain aamulla Israeliin saapuva Sunak tapaa vierailullaan Israelin pääministerin Benjamin Netajahun ja presidentti Isaac Herzogin.

Sunak sanoi kanslian lausunnon mukaan, että gazalaissairaalaan tiistaina osuneen iskun pitäisi olla hetki, jolloin lähialueen ja maailman johtajat yhdistäisivät voimansa estääkseen konfliktin laajenemisen entisestään.

- Varmistan, että Britannia on johtamassa tämän pyrkimyksen edistämistä, Sunak sanoi lausunnossa.

Sunak painotti, ettei Hamasin tekemien väkivaltaisuuksien saa antaa kiihdyttää konfliktia alueella.

PRESIDENTIN kanslian mukaan myös Britannian ulkoministeri James Cleverly vierailee Lähi-idässä lähipäivinä. Cleverlyn on tarkoitus vierailla ainakin Egyptissä, Qatarissa ja Turkissa.

Britannia on vakuuttanut tukeaan Israelille Hamasin hyökkäysten jälkeen.

Britannia kertoi alkuviikosta lisäävänsä palestiinalaisalueille annettavan humanitaarisen avun määrää noin kolmanneksella eli noin 11,5 miljoonalla eurolla.