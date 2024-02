Biden: Gazan alueelle yritetään saada neuvoteltua ainakin kuusi viikkoa kestävä tulitauko

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi maanantaina, että Gazan alueelle yritetään saada neuvoteltua ainakin kuusi viikkoa kestävä tulitauko, jonka aikana vapautettaisiin myös panttivankeja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Biden kommentoi Lähi-idän tilannetta Valkoisessa talossa yhteisessä tiedotustilaisuudessa Jordanian kuninkaan Abdullahin kanssa.

Biden sanoi myös, että lähellä Egyptin rajaa olevan Rafahin kaupungin siviilit on turvattava. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on käskenyt maan asevoimia valmistelemaan maahyökkäystä Rafahiin. Alueella on jopa miljoona palestiinalaista.

Kuningas Abdullah vaati puheenvuorossaan täydellistä tulitaukoa Gazaan, jotta sota saataisiin loppumaan ja totesi, että Israelin on pidättäydyttävä hyökkäämästä Rafahiin.

- Tarvitsemme kestävän tulitauon nyt. Tämän sodan on loputtava, Abdullah sanoi tiedotustilaisuudessa.

JORDANIAN kuningas tapasi presidentti Bidenin ensimmäistä kertaa kasvotusten sen jälkeen, kun äärijärjestö Hamas hyökkäsi Israeliin 7. lokakuuta. Israel on vastannut Hamasia vastaan valtavalla voimalla Gazan alueella. Hamasin alainen Gazan terveysministeriö on kertonut, että Israelin vastatoimissa on kuollut yli 28 300 ihmistä, joista suurin osa naisia ja lapsia.

Yhdysvallat on todennut, että sen liittolaisella Israelilla on oikeus hyökätä Hamasia vastaan sen lokakuisen iskun jälkeen, mutta presidentti Biden on kuitenkin kuvaillut Israelin voimankäyttöä alueella ylimitoitetuksi.

Biden ja Abdullah keskustelivat yleisesti siitä, miten tilanteen eskaloituminen alueella saataisiin estettyä.

Kuningas Abdullah jatkaa matkaansa Yhdysvalloista Kanadaan, Ranskaan ja Saksaan.

Kolme Yhdysvaltain sotilasta kuoli lennokki-iskussa Jordaniassa tammikuussa. Yhdysvaltain asevoimat on sen jälkeen tehnyt useita ilmaiskuja Irakiin ja Syyriaan. Yhdysvallat on syyttänyt iskusta maissa toimivia Iranin tukemia joukkoja.