Biden: Israel keskeyttää hyökkäyksensä

Israel on suostunut keskeyttämään hyökkäyksensä Gazassa muslimien pyhän kuukauden ramadanin ajaksi, kertoo Yhdysvaltain presidentti Joe Biden. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Keskusteluohjelmassa myöhään maanantaina paikallista aikaa esiintynyt presidentti sanoi Israelin “periaatteessa suostuneen keskeyttämään aktiviteettinsa ramadanin ajaksi”.

- Uskon, että jos saamme tilapäisen tulitauon, pystymme liikkumaan sellaiseen suuntaan, jossa voimme muuttaa dynamiikkaa ja siirtyä kohti pitkäaikaisempaa sopimusta, Biden sanoi.

Biden sanoi jo aikaisemmin, että väliaikainen tulitauko Gazassa voisi mahdollisesti alkaa ensi viikon alussa.

- Toiveenani on, että ensi maanantaina meillä olisi tulitauko voimassa, Biden sanoi New Yorkissa.

Eri tahot, kuten Egypti, Qatar, Yhdysvallat ja Ranska ovat yrittäneet välittää tulitaukoa alueelle, jotta muun muassa palestiinalaisten äärijärjestöjen sieppaamia panttivankeja saataisiin vapautettua. Sopimukseen saattaisi kuulua myös palestiinalaisvankien vapauttaminen.

Neuvotteluja jatkettiin jälleen viikonlopun aikana Pariisissa. Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden neuvonantajan Jake Sullivanin mukaan osallistujat pääsivät viikonlopun aikana yhteisymmärrykseen jatkosta. Tosin Hamasin edustajat eivät viikonloppuna olleet mukana neuvotteluissa.

HAMASIN edustajat ovat olleet mukana neuvotteluissa viikonlopun jälkeen. Hamasin edustaja kertoi jo aiemmin, että kiistanalaisiin kysymyksiin olisi ehdotettu joitakin muutoksia, mutta että Israel ei ole esittänyt mitään tarpeeksi konkreettista tulitauon ehtoihin liittyen.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi sunnuntaina, että mahdollinen sopu osapuolten välillä vain lykkäisi hyökkäystä Rafahiin, mutta ei estäisi sitä.

- Se on tehtävä, koska tavoitteemme on täysi voitto ja täysi voitto on käden ulottuvilla, ei kuukausien, vaan viikkojen päässä, kun aloitamme operaation, Netanjahu väitti.

Rafahissa on jopa 1,4 miljoonaa Gazan sisäistä pakolaista.

Nimettömien israelilaislähteiden mukaan maan sotilas- ja tiedusteludelegaatio on suuntaamassa Qatariin lisäneuvotteluja varten.

Maahyökkäys Rafahin rajakaupunkiin tuhoaisi täysin mahdollisuudet alueen siviilien auttamiseksi, YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoi sunnuntaina. Pääsihteerin mukaan alueelle saatava apu on muutenkin täysin riittämätöntä.