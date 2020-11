Biden ja Harris vaihtoivat Twitter-esittelynsä – Trump on golfaamassa

Amerikkalaismediat julistivat tänään, että demokraattien ehdokas Joe Biden on voittamassa presidentinvaalit. Bidenin on määrä puhua kansalle myöhemmin. DEMOKRAATTI Demokraatti

Ratkaisu syntyi Pennsylvanian osavaltiossa, josta Biden saa voittoon vaadittavat 20 valitsijamiestä lisää.

Biden ja tuleva varapresidentti Kamala Harris ovat jo vaihtaneet Twitter-sivuillaan olevat lyhyet esittelynsä. Asiasta kertoo CNN.

He kertovat olevansa tuleva presidentti ja tuleva varapresidentti. Biden kirjoittaa rakentavansa parempaa Amerikkaa ja Harris sanoo taistelevansa ihmisten puolesta.

”President-Elect, husband to @DrBiden, proud father & grandfather. Ready to build back better for all Americans”, Joe Biden kirjoittaa esittelyssään.

”Vice President-Elect of the United States. Senator, Wife, Momala, Auntie. Fighting for the people. She/her”, Kamala Harris kirjoittaa.

Uutissivusto The Hill kertoo Twitterissä Donald Trumpin olevan golfaamassa ja jakaa tästä myös videokuvaa.

Viimeisimmässä tviitissään presidentti Donald Trump väittää voittaneensa vaalit.

HAPPENING NOW: President Trump golfs as 2020 presidential election is called for Joe Biden. pic.twitter.com/hVsZqrqndT — The Hill (@thehill) November 7, 2020