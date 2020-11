Biden jännittää vaalitulosta kotikaupungissaan – Trump kehui taistelleensa kansalaisten puolesta ”enemmän kuin kukaan presidentti”

Mukana vaalivalvojaisissa on varapresidenttiehdokas Kamala Harris.

Vaalipäivä on Yhdysvalloissa ensi viikon tiistaina. Kyselyiden perusteella Bidenin tilanne näyttää paremmalta kuin istuvan presidentin, republikaanien Donald Trumpin, joka pyrkii nyt toiselle kaudelle.

Kumpikin ehdokas sekä heidän varapresidenttiehdokkaansa ovat viikonlopun aikana jatkaneet kampanjointia erityisesti vaa’ankieliosavaltioissa. Bidenin mukana on entinen presidentti Barack Obama, jonka varapresidenttinä Biden toimi.

Kummankin tavoitteena on saada äänestäjät liikkeelle, kun aikaa vaaleihin on enää pari päivää. Ääniä on maanlaajuisesti annettu ennakkoon ennätysmäiset 90 miljoonaa, mikä on osoitus sekä kilpailun kiivaudesta että koronaviruspandemian vaikutuksesta äänestämiseen.