Biden on nappaamassa Arizonan, mediat ennustavat

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden on voittamassa Arizonassa, ennakoivat Fox News ja uutistoimisto AP.

Arizona on yksi merkittävistä vaa’ankieliosavaltioista, ja perinteisesti alueella on tuettu republikaaneja. Istuva presidentti ja nyt jatkokautta tavoitteleva republikaani Donald Trump voitti Arizonassa vuonna 2016.

Trump on jo julistanut omasta mielestään voittaneensa vaalit, vaikka ääntenlasku on vielä kesken ja tilanne voi kääntyä kumpaan suuntaan tahansa. Biden on niin ikään sanonut tilanteen näyttävän omalta kannaltaan hyvältä, mutta hän on painottanut, ettei voittajan julistaminen ole ehdokkaiden tehtävä.