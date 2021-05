Biden otti yhteyttä Netanjahuun: ei vaatinut tulitaukoa, mutta tukee sitä – mediat: Israelin ilmaiskut Gazaan jatkuivat yön aikana

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kertonut Israelin pääministerille Benjamin Netanjahulle tukevansa tulitaukoa, Valkoisesta talosta kerrotaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Bidenin ei kuitenkaan kerrottu vaatineen tulitaukoa Israeliin ja palestiinalaisalueille.

Valkoisen talon lausunnossa kerrotaan, että Biden toisti ”tukevansa Israelin oikeutta puolustautua raketti-iskuilta”. Hän myös ”kannusti Israelia pyrkimään takaamaan suojaa syyttömille siviileille”.

Israelin ilmaiskut Gazaan ovat jatkuneet yön aikana. Asiasta uutisoi Times of Israel -lehti, joka pohjaa tietonsa palestiinalaismedioihin. Lisäksi uutistoimisto AFP on julkaissut tuoreita kuvia yön aikana tehdyistä iskuista. Israelin asevoimat ei ollut vielä aamuviiden aikaan vahvistanut iskuja.

Maanantain tietojen mukaan sotatoimissa on kuollut yli 200 ihmistä, joista lähes kaikki ovat Gazan kaistan palestiinalaisia. Qatarilaismedia al-Jazeera kirjoittaa, että yli 200 palestiinalaista on kuollut yli viikon kestäneiden sotatoimien aikana. Kymmenen israelilaisen kerrotaan kuolleen.

YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto OCHAn mukaan kodeistaan paenneiden ihmisten määrä on kasvanut tuoreimpien sotatoimien seurauksena. Järjestön mukaan nyt yhteensä yli 42 000 ihmistä on etsinyt suojaa YK:n palestiinalaispakolaisista vastaavan UNRWA-järjestön ylläpitämästä 50 koulusta Gazassa.

Israelin asevoimat on tehnyt ilmaiskuja Gazan kaistalle, ja muun muassa Hamas on ampunut raketteja Israeliin. Iskuillaan Israel on tuhonnut muun muassa useiden medioiden käyttämän tornitalon Gazassa. Sunnuntain iskuissa Israel vaurioitti Lääkärit ilman rajoja -järjestön klinikkaa.

Iskut osuivat ainoaan koronaviruslaboratorioon.

Uutistoimisto AFP kertoo Qatarin Punaisen puolikuun tietoihin vedoten, että maanantaina iskut osuivat Gazan ainoaan koronaviruslaboratorioon. Times of Israel kirjoittaa, että laboratoriossa ei voida enää tehdä koronatestejä.

Lehti raportoi, että kahden miljoonan asukkaan Gazassa on Maailmanterveysjärjestö WHO:n mukaan kirjattu yli 100 000 koronatartuntaa.

Israelin asevoimat sanoo kohdistaneensa iskuja muun muassa Hamasin tunneliverkostoon.

Palestiinalaisryhmät ovat yli viikon kestäneissä toimissa ampunut uutistoimisto AFP:n mukaan yli 3 300 rakettia kohtia Israelia. Times of Israel kirjoittaa, että Hamas ampui aikaisin tänään raketteja sen lähellä sijaitseville israelilaisalueille. Hamas kertojen iskujen olevan vastaus ”sionistiseen hyökkäykseen” viitaten todennäköisesti yön ilmaiskuihin. Heti iskujen jälkeen keneenkään ei ollut kerrottu loukkaantuneen.

”Bidenin on pyrittävä lopettamaan miehitys.”

Monet maailman johtajat ja osa Yhdysvaltain demokraattipuolueen jäsenistä ovat jo aiemmin vaatineet tulitaukoa Israeliin ja palestiinalaisalueille.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen kongressiedustaja ja palestiinalaisten oikeuksia ajanut demokraatti Ilhan Omar ilmaisi Twitterissä tuen tulitauolle olevan elintärkeä.

– Vihdoinkin!! Viivästyksemme tulitauon tukemisessa on jo johtanut lasten verilöylyyn ja elämien tuhoon.

– Nyt Bidenin on pyrittävä lopettamaan miehitys.

Palestiinalaiset Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa ovat eläneet vuosikymmeniä Israelin miehityksen alaisena. Gazan saarto on jatkunut yli vuosikymmenen.

Miehitys ja saarto vaikuttavat palestiinalaisten jokapäiväiseen elämään. Brittiläinen hyväntekeväisyysjärjestö Oxfam kirjoitti muutama vuosi sitten, että esimerkiksi Gazassa miljoonalla palestiinalaisella ei ole riittävästi ruokaa perheilleen.

Maanantaina Yhdysvallat esti jo kolmatta kertaa viikon sisällä veto-oikeudellaan YK:n turvallisuusneuvostoa tekemästä yhteistä julkilausumaa, jossa olisi vaadittu loppua väkivallalle Israelissa ja palestiinalaisalueilla.

Uutistoimisto AFP:n näkemässä luonnostekstissä vaaditaan tilanteen purkamista, loppua väkivallalle sekä kansainvälisen humanitaarisen lain kunnioittamista. Julkilausumassa vaaditaan siviilien ja erityisesti lasten suojelua.

Libanonista on ammuttu raketteja kohti Israelia.

Israelin asevoimat kertoivat Twitterissä, että sen pohjoisnaapurista Libanonista on ammuttu maanantaina raketteja kohti Israelia.

Tviitin mukaan kaikki raketit putosivat Libanonin rajojen sisälle. Tviitissä myös sanottiin, että asevoimat vastasi iskuun tykistöllään.

Libanonin sotilaslähteet kertoivat uutistoimisto AFP:lle, että maan eteläosista ammuttiin kolme rakettia kohtia Israelia.

YK:n Libanonissa toimiva rauhanturvaoperaatio Unifil tviittasi aamuyöstä tilanteen olevan rauhallinen alueella.

Kyseessä on toinen kerta, kun Libanonista on ammuttu raketteja Israelia kohti sitten viime viikolla kiihtyneiden sotatoimien.