Biden: Putin syyllistynyt kansanmurhaan – Zelenskyi: ”Totuuden sanoja todelliselta johtajalta”

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden sanoo Venäjän presidentin Vladimir Putinin syyllistyneen kansanmurhaan Ukrainassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Biden viittasi asiaan puheessaan Des Moinesissa Iowassa, jossa hän käsitteli Yhdysvalloissakin kohonneita energian hintoja. Bidenin hallinto on pyrkinyt vierittämään syy korkeista polttoaineiden hinnoista Putinin hyökkäyssodan niskoille.

– Sinun perheesi budjetti, sinun mahdollisuutesi täyttää tankkisi – mikään siitä ei saisi olla kiinni siitä, että diktaattori toisella puolella maailmaa julistaa sodan ja tekee kansanmurhaa, Biden sanoi.

Biden on aikaisemminkin käyttänyt Putinista kovaa kieltä ja kutsunut häntä muun muassa teurastajaksi ja sotarikolliseksi. Yhdysvaltain hallinto on kuitenkin pitkäaikaisen diplomaattisen käytännön mukaisesti välttänyt kansanmurha-termin käyttöä Ukrainan sodan kohdalla, koska sille on kansainvälisessä oikeudessa varsin tiukka määritelmä ja syytöksellä voi olla painavat seuraukset.

Viime viikollakin Biden vältti asiasta kysyttäessä kutsumasta Ukrainan Butshassa paljastuneita venäläisjoukkojen hirmutekoja kansanmurhaksi ja totesi vain niiden olevan sotarikoksia. Nyt hän kuitenkin näytti vaihtaneen linjaa.

– Kyllä, sanoin sitä kansanmurhaksi, Biden sanoi toimittajien kysyessä häneltä hänen puheistaan Des Moinesissa.

- Näyttää yhä selvemmältä, että Putin yrittää pyyhkäistä pois mahdollisuuden edes olla ukrainalainen.

Biden totesi, että on lopulta kansainvälisten oikeusistuinten tehtävä määrittää, täyttävätkö Venäjän toimet Ukrainassa kansanmurhan määritelmän.

- Mutta se kyllä näyttää minusta siltä. Todistusaineistoa kerääntyy koko ajan. Saamme lisää todisteita niistä karmeista asioista, joita venäläiset ovat tehneet Ukrainassa, presidentti sanoi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kehui Bidenin sanavalintaa Twitter-tilillään.

- Totuuden sanoja todelliselta johtajalta. Asioista puhuminen niiden oikeilla nimillä on olennaista taistelussa pahuutta vastaan, Zelenskyi sanoi tviitissään.

CNN: Etyj julkaisee Ukrainan sodan ihmisoikeusloukkauksia käsittelevän raporttinsa tänään

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj) julkaisee Venäjän ihmisoikeusloukkauksia Ukrainan sodassa koskevan tutkimusraporttinsa tänään keskiviikkona, kertoo uutiskanava CNN. Asiasta kertoi CNN:lle järjestön Yhdysvaltain edustajiston tiedottaja.

Kolmen Etyjin asiantuntijan tekemä raportti annettiin CNN:n mukaan järjestön jäsenmaiden tarkasteltavaksi jo tiistaina. Tutkimus sai alkunsa, kun 45 Etyjin jäsenmaata käynnisti Moskovan mekanismina tunnetun prosessin maaliskuun alussa.

Etyjin mukaan tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä tietoa muun muassa mahdollisista sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Moskovan mekanismia on käytetty kymmenen kertaa sitten sen hyväksymisen vuonna 1991. Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan sitä käytettiin edellisen kerran Valko-Venäjän ihmisoikeusrikkomuksien tutkimiseen vuonna 2020.