Biden tapaa Filippiinien ja Japanin johtoa ensi kertaa yhteisessä kokouksessa

Tapaamisen on tarkoitus edistää kolmen valtion yhteistyötä Aasian ja Tyynenmeren liittolaisten kesken.

Filippiinien presidentti Ferdinand Marcos ja Japanin pääministeri Fumio Kishida tapaavat Bidenin 11. huhtikuuta Washingtonissa.

Varsinkin Filippiinien ja Kiinan välit ovat kiristyneet Etelä-Kiinan merellä, jossa maiden aluksien välillä on ollut yhteenottoja.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Karine Jean-Pierre sanoi, että maiden johtajien on määrä vahvistaa sidettä, joka on rakennettu historiallisten ystävyyssuhteiden ympärille. Hänen mukaansa maat jakavat näkemyksen vapaasta ja avoimesta Indopasifisesta merialueesta, joka on viesti Kiinan suuntaan.