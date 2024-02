Biden varoitti Netanjahua

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on varoittanut Israelin pääministeri Benjamin Netanjahua toteuttamasta operaatiota Rafahin kaupungissa eteläisessä Gazassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valkoisen talon mukaan presidentti totesi puhelussaan pääministerille, että siviilit on pidettävä turvassa.

Presidentti toisti puhelussa näkemyksensä, että Israelin sotilaallinen operaatio Rafahiin ei voisi edetä ilman uskottavaa suunnitelmaa siviilien turvallisuuden varmistamiseksi.

Rafahissa arvioidaan olevan jopa miljoona kodeistaan paennutta palestiinalaista. Avustusjärjestöt ja useat länsimaat ovat kehottaneet Israelia olemaan hyökkäämättä Rafahiin, koska siitä seuraisi humanitaarinen katastrofi.

Netanjahu sanoi aiemmin tällä viikolla määränneensä sotilaat valmistautumaan operaatioon Rafahin kaupungissa. Israelin täydellinen voitto äärijärjestö Hamasista on vain kuukausien päässä, hän väitti televisioidussa tiedotustilaisuudessa.

Israel lähetti tällä viikolla joukkojaan Gazan Khan Yunisissa sijaitsevaan sairaalaan. Israelin mukaan sairaalassa on mahdollisesti panttivankeja.

Sairaalassa oleva henkilökunta kertoi, että he toimivat lähes mahdottomissa olosuhteissa jo nyt. Israel on sanonut, että Hamas käyttää muun muassa sairaaloita operaatiopaikkoinaan ja että tehtävä sairaalaan on tarkasti rajattu, eikä henkilökunnan tai potilaiden ole tarvetta poistua.

Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan tuhansia potilaita ja henkilökuntaa on lähtenyt sairaalan alueelta pois.

Lääkärit ilman rajoja -järjestö (MSF) kuvaili sairaalan tilannetta kaoottiseksi. Sen mukaan sairaalaa pommitettiin torstaina, minkä seurauksena useita ihmisiä kuoli ja haavoittui.

- Henkilökuntamme on ollut pakko paeta sairaalasta. Potilaita jäi taaksemme, MSF totesi tiedotteessaan.

Maailman terveysjärjestö WHO on todennut, että Khan Yunis on yksi tärkeimmistä vielä toimivista sairaaloista koko Gazan alueella.