Bidenilla kiireinen päivä Helsingissä – vierailussa on vahvaa symboliikkaa

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tapaa tänään Pohjoismaiden johtajat Helsingissä, kun Suomi isännöi Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen huippukokousta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Bidenilla on Presidentinlinnassa ensin kahdenvälinen tapaaminen presidentti Sauli Niinistön kanssa, minkä jälkeen muiden Pohjoismaiden johtajat liittyvät keskusteluihin. Tapaamiseen osallistuvat Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson, Tanskan pääministeri Mette Frederiksen, Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe ja Islannin pääministeri Katrin Jakobsdottir.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) tapaa Bidenin osana Niinistön delegaatiota.

Biden saapui Suomeen keskiviikkoiltana suoraan Liettuan Vilnasta, jossa hän osallistui sotilasliitto Naton huippukokoukseen. Presidentin kone laskeutui Helsinki-Vantaan lentokentälle kymmenen jälkeen illalla. Hän yöpyi Helsingin Kampissa sijaitsevassa Radisson Blu Royal -hotellissa.

Biden kävi Suomessa varapresidenttinä vuonna 2011.

BIDENIN vierailua on kuvailtu ensimmäiseksi Yhdysvaltain presidentin vierailuksi Suomessa, joka ei suoranaisesti liity Venäjän tai Neuvostoliiton presidentin tapaamiseen. Vierailussa on asiantuntijoiden mukaan vahvaa symboliikkaa, sillä huhtikuussa Naton jäseneksi päässyt Suomi on Yhdysvaltain tuorein liittolainen, jota halutaan kunnioittaa presidentin vierailulla.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen kuvasi STT:lle, että Bidenin vierailu symboloi uuden aikakauden alkua Suomen ja Yhdysvaltain suhteissa.

Edellinen Suomessa käynyt Yhdysvaltain presidentti oli Donald Trump, joka tapasi Vladimir Putinin Helsingissä kesällä 2018.

Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen huippukokous järjestettiin viimeksi Washingtonissa vuonna 2016, jolloin Yhdysvaltojen presidenttinä oli Barack Obama.

HUIPPUKOKOUKSESSA puhutaan muun muassa Ukrainan tukemisesta. Kaikki Pohjoismaat Ruotsia lukuun ottamatta ovat Naton jäseniä, ja Ruotsinkin jäsenyysprosessi nytkähti eteenpäin tällä viikolla, kun Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan lupasi Vilnan huippukokouksen alla Turkin ratifioivan Ruotsin jäsenyyden.

Presidentit Biden ja Niinistö pitävät huippukokouksen päätteeksi tiedotustilaisuuden kello 17.30.

Biden vakuutti keskiviikkoiltana Twitterissä, ettei Yhdysvaltain tuki Ukrainalle tule horjumaan.

- Yhdysvallat tulee jatkossakin tekemään kaikkensa, jotta Ukraina saisi mahdollisimman nopeasti sen, mitä se tarvitsee Putinin julman sodan edessä, hän kirjoitti.

BIDEN korosti tviiteissään myös Naton yhtenäisyyttä.

- Kun Putin kiihkeällä maan- ja vallanhimollaan päästi valloilleen julman sodan Ukrainaa vastaan, hän löi vetoa, että Nato hajoaisi. Hän luuli, että yhtenäisyytemme hajoaisi ensimmäisessä kokeessa. Hän luuli, että demokraattiset johtajat olisivat heikkoja. Hän luuli väärin.

Biden viittasi myös Naton laajenemiseen Ruotsin tulevan jäsenyyden myötä.

- Eilen Turkki pääsi historialliseen sopimukseen Ruotsin ottamisesta Natoon. Presidentti Erdogan, kiitos rohkeudestanne, johtajuudestanne ja diplomatiastanne. Tämä Vilnan huippukokous vahvistaa sitoutumisemme Naton puolustukseen, ja toivon, että voimme edelleen vahvistaa sitä.

Uutista päivitetty klo 10.36