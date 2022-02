Blinken: ”Itä-Ukrainan tykistöiskut ovat Venäjän tekaistu provokaatio – haetaan syytä omaan aggressioon

Itä-Ukrainassa viimeisen kahden vuorokauden aikana koetut tykistö- ja kranaatti-iskut ovat Venäjän provokaatiota, jolla pyritään oikeuttamaan Ukrainaan kohdistuva aggressio. Näin sanoo Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken Saksan Münchenissä pidettävässä vuotuisessa turvallisuuskonferenssissa. Demokraatti.fi/STT

Blinkenin mukaan kyse on Venäjän etukäteen laatimasta suunnitelmasta, jossa tarkoituksena on tekaista provokaatioita, joihin Venäjän on sitten vastattava ja lopulta kohdistettava omaa aggressiotaan Ukrainaa kohtaan.

Joka vuosi pidettävä turvallisuuskonferenssi järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisen jännittyneessä ilmapiirissä. Yhdysvallat uskoo Venäjän aikovan hyökätä Ukrainaan.

Tämä ei ole Ukrainan kriisi, tämä on Venäjän kriisi.

Konferenssissa puhuneen Saksan ulkoministeri Annalena Baerbockin mukaan Venäjän uhkailuja ei voida hyväksyä.

- Tämä ei ole Ukrainan kriisi. Tämä on Venäjän kriisi. Me kehotamme Venäjää vetämään joukkonsa takaisin välittömäsi. Tästä annetut viestit olivat lupaava merkki, mutta nyt meidän täytyy nähdä toimintaa, sillä Venäjän uhka on yhä todellinen, Baerbock sanoi.

Saksan ulkoministeri viittasi Venäjän toistuviin julistuksiin joukkojen vetämisestä takaisin Ukrainan rajaseudulta. Länsimaiden tiedustelutiedon perusteella tällaisesta ei kuitenkaan ole näkynyt mitään todellisia merkkejä, vaan Ukrainan rajan tuntumassa olevien joukkojen määrä on ollut yhä kasvamaan päin.

TÄNÄÄN ITÄ-UKRAINASSA niin kutsutun Donetskin kansantasavallan separatistijohto sanoo aloittavansa siviilien evakuoinnit Venäjälle.