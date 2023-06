Blinken: ”Siinä missä Putin halusi osoittaa voimansa, hän on paljastanut heikkoutensa”

Suomessa vieraileva Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken vetosi Helsingin kaupungintalolla pitämässään puheessa Ukrainaan hyökänneen Venäjän kansaan toteamalla, ettei Yhdysvallat ole heidän vihollisensa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Blinken torjui Venäjän propagandassaan maalaaman asetelman, jonka mukaan Venäjän todellinen vastustaja Ukrainassa olisi Yhdysvallat sekä muut länsimaat.

- Yhdysvallat ei ole vihollisenne. Rauhallinen ja menestyvä Venäjä on myös Yhdysvaltain etu, mutta Yhdysvallat ei voi valita sitä tulevaisuutta puolestanne, Blinken sanoi.

Blinken sanoi Yhdysvaltojen tehneen kaiken voitavansa Ukrainan sodan välttämiseksi ja tarjonneen Venäjälle avoimen diplomaattisen tien ulos konfliktista, mutta Venäjä valitsi tästä huolimatta sodan.

Puheessaan Blinken kävi perusteellisesti kohta kohdalta läpi sitä, millä kaikilla tavoilla Venäjän viime vuonna aloittama laaja hyökkäys Ukrainaan on heikentänyt Venäjää ja johtanut päinvastaiseen tulokseen kuin mitä Venäjän presidentti Vladimir Putin tavoitteli.

- Venäjä on merkittävästi heikommassa tilassa kuin ennen hyökkäystään, niin sotilaallisesti, taloudellisesti kuin geopoliittisestikin. Siinä missä Putin halusi osoittaa voimansa, hän on paljastanut heikkoutensa. Siinä missä Putin halusi jakaa meitä, hän on yhdistänyt meidät. Minkä hän halusi estää, hän sai toteutumaan, Blinken sanoi.

ESIMERKKEINÄ Venäjän tavoitteiden epäonnistumisesta Blinken mainitsi Naton yhdentymisen, voimistumisen ja Suomen liittymisen sotilasliittoon sen 31. jäsenmaana. Blinkenin mukaan pian myös Ruotsi nähtäisiin 32. jäsenmaana. Ruotsin jäsenyyttä estävät vielä ratifiointejaan panttaavat Turkki ja Unkari.

Blinken kuvaili pitävänsä valtavan merkityksellisenä ja historiallisena hetkeä, jolloin Suomen lippu nousi salkoon sotilasliitto Naton päämajassa. Yhdysvaltain ulkoministeri korosti puheensa alussa Suomen talvisodan ja Ukrainan sodan välisiä yhtäläisyyksiä. Molemmissa sodissa hyökkääjän terroritaktiikat näyttelivät suurta roolia.

- Monille suomalaisille vuoden 1939 ja vuoden 2022 väliset yhtäläisyydet olivat silmäänpistäviä ja hätkähdyttäviä. Suomalaiset ymmärsivät, että jos Venäjä on valmis rikkomaan YK:n peruskirjan perusperiaatteita Ukrainassa, se vaarantaa myös Suomen rauhan ja turvallisuuden. Sen ymmärsimme mekin, Blinken sanoi.

Lassi Lapintie/STT