Blinken toiveikas Israelin ja Hamasin välisen aselevon toteutumisesta

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken on toiveikkaana, että Israelin ja äärijärjestö Hamasin välille voitaisiin saada sopimus taistelujen keskeyttämiseksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Qatarin pääministeri Mohammed bin Abdulrahman al-Thani sanoi maanantaina, että Gazan aselepoa ja panttivankien vapautusta käsittelevä ehdotelma toimitetaan Hamasille.

Blinkenin mukaan on toivoa, että taistelut saadaan keskeytettyä Hamasin ottamien panttivankien vapauttamiseksi. Hän kuvaili uutta aselepoehdotelmaa vahvaksi.

- Hamasin on tehtävä omat päätöksensä. Voin vain kertoa teille, että asianomaisten maiden välillä on hyvä, vahva linja siitä, että tämä on hyvä, vahva ehdotus, Blinken sanoi.

Hamasin edustaja on painottanut järjestön haluavan täyden aselevon väliaikaisen sovun sijaan.

Uusinta ehdotelmaa muotoilleiden tahojen edustajat tapasivat sunnuntaina Pariisissa. Yhdysvaltain, Israelin, Qatarin ja Egyptin edustajien muotoilema ehdotelma vaiheittain toteutettavasta aselevosta sisältää myös humanitaarisen avun toimittamista Gazaan.

Qatarin pääministeri on toivonut Hamasilta positiivista ja rakentavaa osallistumista neuvotteluprosessiin.

Gazaan on yritetty neuvotella uutta taukoa taisteluihin jo pitkään, mutta toistaiseksi tuloksetta.

MAANANTAISISSA kommenteissaan Blinken peräänkuulutti myös, että YK:n palestiinalaispakolaisten järjestö UNRWA käsittelee järjestöä vastaan esitetyt syytökset. Israel on syyttänyt, että joitakin UNRWA:n työntekijöitä olisi osallistunut äärijärjestö Hamasin hyökkäykseen Israeliin lokakuussa.

- UNRWA:lla on ollut ja on edelleen ehdottoman välttämätön rooli yrittäessään varmistaa, että miehet, naiset ja lapset, jotka niin kipeästi tarvitsevat apua Gazassa, todella sitä saavat, Blinken sanoi toimittajille.

– Tämä vain korostaa sen tärkeyttä, että UNRWA puuttuu asiaan mahdollisimman nopeasti ja perusteellisesti, hän sanoi,

UNRWA on aloittanut selvityksen syytöksistä ja kertonut erottaneensa työntekijöitä epäilyjen vuoksi.

Israel on puolestaan vaatinut, että UNRWA:n toiminta Gazassa loppuisi sodan jälkeen. Lisäksi Israelin ulkoministeri Israel Katz vaati, että UNRWA:n johtaja Philippe Lazzarini jättäisi tehtävänsä välittömästi.

Blinken otti kuitenkin kommenteissaan etäisyyttä vaatimuksiin UNRWA:n toiminnan lopettamisesta Gazassa.

YHDYSVALLAT ja useat muut maat jäädyttivät rahoituksensa UNRWA:lle Israelin esittämien syytösten jälkimainingeissa. Suomen tuki UNRWA:lle niin ikään katkaistiin viime viikolla kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Tavion (ps.) päätöksellä.

Valitsijayhdistyksen ja vihreiden presidenttiehdokkaan Pekka Haaviston mukaan YK-järjestön työntekijöihin kohdistuva epäily terroristiseen toimintaan osallistumisesta on erittäin vakava.

YK on käynnistänyt asiasta tutkinnan. Haaviston mukaan tutkinnan tulokset olisi syytä saada valmiiksi mahdollisimman pian.

- Samaan aikaan ei ole oikein rangaista näillä tukien lakkautuksilla niitä ihmisiä, jotka ovat nyt äärimmäisessä hädässä, Haavisto kommentoi asiaa STT:lle.

Haaviston mukaan Suomen olisi pitänyt noudattaa tapauksessa muiden Pohjoismaiden maltillisempaa toimintalinjaa eikä saman tien keskeyttää tukeaan.

Hän myös esitti, että apu palestiinalaisille pitäisi toimittaa perille jonkin muun YK-järjestön kautta, jos UNRWA ei ole toimintakykyinen.

UNRWA on erittäin tärkeä palestiinalaisten avustustoiminnan kannalta. YK:n palestiinalaisalueiden erityisraportoija Francesca Albanese on todennut, että rahoituksen katkaiseminen saattaa loukata yleissopimusta kansanmurhan estämiseksi.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterrez on sanonut aiemmin, että kahdentoista UNRWA:n työntekijän toimia tutkitaan. Näistä yhdeksän on erotettu, yksi on kuollut ja kahden muun henkilöllisyyttä on selvitetty. Kaikkiaan UNRWA työllistää noin 28 000 palestiinalaista.