Bob Dylan on haastettu oikeuteen alaikäisen tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Newyorkilaiseen oikeusistuimeen tehdyn haasteen mukaan Dylan olisi hyväksikäyttänyt tuolloin 12-vuotiasta uhria kuuden viikon ajan. Haasteessa sanotaan, että Dylan hyödynsi asemaansa muusikkona, antoi tytölle alkoholia ja huumeita ja käytti tätä hyväkseen useita kertoja.

Uhri sanoo Dylanin aiheuttaneen hänelle vakavaa psykologista vahinkoa ja tunneperäistä traumaa.

Dylanin, 80, edustaja sanoi väitteen olevan valheellinen ja vakuutti Dylanin tiimin puolustautuvan tiukasti.

Dylania pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista laulaja-lauluntekijöistä, ja hän sai 2016 sanoituksistaan kirjallisuuden Nobelin. Legendan tunnetuimpia kappaleita ovat Blowin’ In The Wind, The Times They Are a-Changin’ ja Like A Rolling Stone.