Borrell: Israelin ja Hamasin jatkettava aselepoa

EU:n ulkoasioista vastaava Josep Borrell vaatii Israelia ja äärijärjestö Hamasia jatkamaan huomisaamuna päättyvää aselepoa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tänään on nelipäiväiseksi sovitun aselevon viimeinen päivä, ellei Israel suostu Hamasin pyynnöstä sekä neuvotteluja vetäneiden Yhdysvaltojen, Qatarin ja Egyptin painostuksesta jatkamaan sitä.

Borrellin mukaan aselepoa tulisi jatkaa ja sinä aikana löytää pysyvämpi poliittinen ratkaisu vuosikymmeniä jatkuneelle Israelin ja palestiinalaisten väliselle konfliktille.

Aselevon aikana Hamas on vapauttanut kymmeniä panttivangiksi ottamiaan ihmisiä. Israel on vastaavasti vapauttanut palestiinalaisvankeja. Suurin osa osapuolten vapauttamista ihmisistä on ollut naisia ja lapsia.