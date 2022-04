Borrell: ”Pakotteista keskustellaan yhä ja ne hyväksytään viimeistään huomenna”

Brysselissä odotetaan päätöstä Euroopan unionin uudesta pakotepaketista Venäjää vastaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

EU-komissio antoi tällä viikolla ehdotuksensa uusista pakotteista, joihin sisältyisi muun muassa venäläisen kivihiilen tuontikielto.

EU-maiden suurlähettiläät keskustelivat pakotteista eilen, ja STT:n diplomaattilähteistä saamien tietojen mukaan päätös uusista pakotteista pyrittäneen tekemään tänään. Jäsenmailla on halua saada pakotteet hyväksyttyä mahdollisimman pian.

EU:n ulkosuhdejohtaja Josep Borrell (kuvassa) kuitenkin totesi saapuessaan Naton ulkoministerikokoukseen, että pakotteista keskustellaan yhä ja ne hyväksytään tänään ”tai viimeistään huomenna”, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

EU ei ole vielä aiemmin puuttunut pakotteissaan venäläiseen tuontienergiaan. Kivihiilen lisäksi Venäjä myy Eurooppaan myös maakaasua ja öljyä. Kivihiileen puuttuminen on arvioitu EU:lle helpommaksi kuin esimerkiksi kaasuostojen lopettaminen.

Venäläisestä fossiilienergiasta irtautuminen on ollut vaikea kysymys, sillä osa EU-maista on varsin riippuvaisia energiaostoista Venäjältä.

Paine EU-pakotteiden ulottamiselle energiaostoihin on kasvanut viime päivinä, kun Ukrainassa on paljastunut julmuuksia venäläisjoukkojen jäljiltä esimerkiksi Butshan kaupungissa.

EU on lisäämässä oligarkki Boris Rotenbergin listalleen.

Uusiin pakotteisiin kuuluisi muiden toimien ohella myös aiempien pakotelistojen laajentamista.

Talouslehti Financial Times kertoi eilen, että EU on lisäämässä oligarkki Boris Rotenbergin pakotelistalleen. Rotenbergilla on myös Suomen kansalaisuus.

Boris Rotenbergin veli Arkadi Rotenberg on jo EU-pakotelistalla. Boris Rotenberg puolestaan on ollut ennestään Yhdysvaltojen ja Britannian pakotelistoilla.

Financial Timesin mukaan EU lisäisi pakotelistalleen myös Venäjän suurimman pankin Sberbankin johtajan German Grefin sekä oligarkki Oleg Deripaskan.

EU:n pakotelistalle joutuisivat myös presidentti Vladimir Putinin kaksi tytärtä, jotka joutuivat eilen myös Yhdysvaltojen pakotelistalle.