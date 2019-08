Brasilian presidentti lähettää sotilaita sammuttamaan Amazonin metsäpaloja – Trump tarjosi apua

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on määrännyt armeijan auttamaan Amazonin metsäpalojen sammuttamisessa.

Bolsonaro ilmoitti sotilaiden värväämisestä sammutustöihin hallituksen kriisikokouksen jälkeen.

Brasiliassa on rekisteröity tänä vuonna liki 77 000 metsäpaloa, mikä on suurin määrä sitten vuoden 2013. Yli puolet paloista on ollut Amazonilla. Pelkästään keskiviikon ja torstain välillä roihahti 700 uutta metsäpaloa, kertoo Brasilian avaruustutkimuskeskus (INPE).

Sao Paulossa ja muissa kaupungeissa ilmanlaatu on romahtanut paloalueilta leviävän savun vuoksi.

Presidentti Bolsonaro sanoi perjantaina, että Brasiliaa ei pitäisi rangaista metsäpaloista.

– Metsäpaloja on joka puolella maailmaa, ja tätä ei voida käyttää tekosyynä mahdollisille kansainvälisille pakotteille, Bolsonaro sanoi televisiossa.

Kansainvälinen paine Brasiliaa kohtaan on kasvanut viikon loppua kohti. G7-maat ovat luvanneet viikonlopun kokouksessaan Ranskassa päättää konkreettisista toimista, jotta metsätuhot saadaan loppumaan.

Yksi mahdollinen toimi voisi olla EU:n ja Mercosur-maiden välisen kauppasopimuksen jäädyttäminen, jota Ranskan presidentti Emmanuel Macron väläytti.

Trump tarjosi Yhdysvaltojen apua

Macron ja Bolsonaro ajautuivat viikonlopun alla sanasotaan Amazonin tilanteesta. Bolsonaro syytti Macronia kolonialistiksi, joka haluaa puuttua Brasilian sisäisiin asioihin ja päättää niistä kokouksessa, jossa Brasilia ei ole edes mukana. Brasilia ei kuulu G7-maihin.

Macron viestitti perjantaina presidentinkansliansa välityksellä, että hän pitää Bolsonaroa valehtelijana.

– Brasilian viime viikkojen suhtautumisen perusteella presidentti voi tulla ainoastaan siihen johtopäätökseen, että presidentti Bolsonaro valehteli hänelle Osakan kokouksessa, sanoi presidenttikanslian edustaja.

Edustajan mukaan Brasilian viime viikkojen toiminta ja kommentit osoittavat, ettei Bolsonarolla ollut aikomustakaan kunnioittaa ilmastonmuutokseen liittyviä velvoitteita sen paremmin kuin ryhtyä konkreettisiin toimiin biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Yhdysvallat tarjoaa Brasilialle apua taistelussa paloja vastaan. Presidentti Donald Trump kirjoitti Twitterissä, että Yhdysvallat on valmis auttamaan palojen sammuttamisessa.

Trump kertoi keskustelleensa Brasilian presidentin Jair Bolsonaron kanssa. Myös Britannian ulkoministeri Boris Johnson on välittänyt Brasiliaan avuntarjouksen.

Heimopäällikkö huutaa kansainvälistä yhteisöä apuun

Tulipalot maailman suurimmassa sademetsässä ovat saaneet mielenosoittajat liikkeelle. Brasilian kaupungeista pelkästään Rio de Janeirossa ja Sao Paulossa on ollut liikkeellä tuhansia protestoijia.

Argentiinan pääkaupungissa Buenos Airesissa ja Meksikon pääkaupungissa Mexicossa mielenosoittajat kokoontuivat Brasilian suurlähetystön edustalle.

Brasilian Kayapo-alkuperäiskansan maailmankuulu päällikkö Raoni on kutsunut kansainvälistä yhteisöä avuksi taistelussa paloja vastaan. Näyttävästä huulikorustaan tunnettu Raoni vaatii presidentti Bolsonaron syrjäyttämistä.

– Hän haluaa tuhota metsän ja meidät. Hän tekee kamalia asioita, Raoni sanoi AFP:lle.

Raoni on kampanjoinut pitkään Brasilian sademetsien puolesta muun muassa muusikko Stingin kaltaisten julkkisten kanssa.