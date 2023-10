Britannia: Venäjä menettänyt kyvykkyyttään ilmaiskuissa – vahinkojen laajuutta ei ole vahvistettu

Britannian puolustusministeriö arvioi useiden Venäjän helikoptereiden ja ilmapuolustuksen todennäköisesti vahingoittuneen Luhanskin ja Berdjanskin lentokentille tehdyissä iskuissa Ukrainassa tiistaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ministeriö kertoo asiasta tiedustelukatsauksessaan.

Ministeriö painottaa, että vahinkojen laajuutta ei ole vahvistettu. Se kuitenkin pitää luultavana, että Berdjanskissa on tuhoutunut yhdeksän ja Luhanskissa viisi Venäjän sotilashelikopteria.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi tiistaina maan jo käyttäneen Yhdysvaltojen toimittamia pitkän kantaman ATACMS-tykistöohjuksia. Valkoinen talo vahvisti myöhemmin samana päivänä, että ATACMS-ohjuksia on hiljattain toimitettu Ukrainalle.

CNN uutisoi tuolloin, että sen lähteiden mukaan Ukraina olisi käyttänyt ohjuksia iskeäkseen Luhanskin ja Berdjanskin lentokentille. Ukraina kertoi aiemmin iskeneensä kyseisille kentille muttei kertonut iskuissa käytetyistä aseista.

VENÄJÄN lähi-ilmatuki on Britannian puolustusministeriön mukaan ollut riippuvainen erityisesti helikoptereista. Jos menetykset vahvistetaan, niillä on todennäköisesti vaikutusta Venäjän kyvykkyyteen sekä puolustautua että hyökätä alueella. Ministeriö arvelee koptereiden korvaamisen olevan vaikeaa, koska Venäjän sotilastarvikkeiden tuotanto on kuormittunut.

Lisäksi ministeriö uskoo mahdollisten menetysten lisäävän Venäjän lentäjiin, lentokoneisiin ja koptereihin kohdistuvaa painetta, sillä ne jo nyt lähes varmasti kärsivät taisteluväsymyksestä ja kunnossapidon ongelmista. Tiedustelukatsauksen mukaan isku saattaa pakottaa Venäjän jälleen siirtämään toimintojaan kauemmas etulinjasta, mikä lisää logistiikkaketjujen rasitusta.

UKRAINA pyysi pitkän kantaman ATACMS-tykistöohjuksia useaan otteeseen. Yhdysvallat oli pitkään haluton antamaan maalle aseita, joilla voisi hyökätä syvälle Venäjän puolelle.

Venäjä on tuoreimmissa hyökkäyksissään kärsinyt Ukrainan mukaan merkittäviä tappioita. Ukrainan asevoimat kertoo viestipalvelu X:ssä julkaistussa päivittäisarviossaan Venäjän menettäneen vuorokauden sisällä 55 tankkia.

Ukrainan mukaan Venäjä olisi näin ollen menettänyt kaikkiaan jo yli 5 000 tankkia sen jälkeen, kun maa aloitti laajan hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan viime vuoden helmikuussa.

VENÄJÄ olisi Ukrainan mukaan menettänyt vuorokaudessa myös yli 1 300 sotilasta, 120 panssaroitua ajoneuvoa ja 29 tykistöjärjestelmää. Venäjän miehistötappiot koko laajan sodan ajalta ovat Ukrainan mukaan yli 292 000 sotilasta.

Ukrainan arvioita Venäjän kärsimistä tappioista ei ole vahvistettu riippumattomista lähteistä.

Uutistoimisto AFP uutisoi Ukrainan kertoneen, että Venäjä on kiihdyttänyt hyökkäystään Avdijivkan kaupungin lähistöllä. Itäisellä Donetskin alueella sijaitseva Avdijivka on viime aikoina ollut kiivaiden taisteluiden keskiössä.

Ennen sotaa kaupungissa asui noin 30 000 ihmistä. Paikallisviranomaisten mukaan asukkaita on jäljellä noin 1 600, ja he majailevat pommisuojiksi muutetuissa kellareissa. Kaupungin keskusta on lähes täysin tuhoutunut.