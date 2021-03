Britannian ulkoministeri tuomitsee Kiinan yrityksen hiljentää kriitikkonsa – brittihallitus tukee pakotteiden kohteeksi joutuneita kansalaisiaan

Britannian hallitus on antanut tukensa kansanedustajille ja muille briteille, jotka ovat joutuneet Kiinan pakotteiden kohteeksi arvosteltuaan Kiinan uiguurivähemmistön kohtelua. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kiina ilmoitti aiemmin perjantaina asettavansa talouspakotteita neljälle organisaatiolle ja yhdeksälle Britannian kansalaiselle, joiden joukossa on useita kansanedustajia. Kiinan mukaan pakotteet langetetaan maan uiguurivähemmistön kohtelusta kerrottujen valheiden takia.

Pääministeri Boris Johnson (kuvassa) sanoi seisovansa vahvasti pakotteiden kohteeksi joutuneiden brittien tukena.

– Kiinan pakotteiden kohteeksi joutuneet kansanedustajat ja muut Britannian kansalaiset suorittavat erittäin tärkeää tehtävää, kun he nostavat esiin uiguurimuslimeihin kohdistuvia räikeitä ihmisoikeusrikkomuksia, Johnson tviittasi.

– Kaltoinkohtelun vastustaminen on perustavanlaatuinen vapaus.

Ulkoministeri Dominic Raab puolestaan sanoi Britannian tuomitsevan Kiinan yrityksen hiljentää ne, jotka nostavat esiin ihmisoikeusrikkomuksia

– Britannia ja kansainvälinen yhteisö asettavat pakotteita ihmisoikeusrikkomuksia vastaan, kun taas Kiinan hallitus asettaa pakotteita kriitikoitansa vastaan, Raab sanoi Twitterissä.

Pakotteiden kohteeksi joutuneiden kansanedustajien joukossa oli konservatiivipuolueen entinen puheenjohtaja Iain Duncan Smith.

– Meidän jotka elämme vapaata elämää oikeusvaltioissa, täytyy puhua niiden puolesta, joilla ei ole ääntä. Jos se tuo Kiinan suuttumuksen ylleni, pidän sitä kunnianosoituksena, Smith sanoi.

KIINAN ULKOMINISTERIÖN mukaan sen pakotteiden taustalla ovat Britannian aiemmin asettamat pakotteet Kiinan kansalaisille ja organisaatioille.

– Tämä pelkkiin valheisiin ja disinformaatioon perustuva liike rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta ja kansainvälisiä suhteita sääteleviä perusnormeja, sekaantuu Kiinan sisäisiin asioihin sekä heikentää vakavasti Kiinan ja Britannian välisiä suhteita, ulkoministeriö sanoi lausunnossaan.

Aiemmin tällä viikolla Kiina asetti useita pakotteita eurooppalaisille poliitikoille ja tutkijoille sen jälkeen, kun EU vahvisti pakotteiden langettamisen neljälle kiinalaisviranomaiselle uiguurien kaltoinkohtelusta. EU:n pakotepäätöksen jälkeen omista Kiinan-vastaisista pakotteistaan kertoivat Britannian lisäksi Yhdysvallat ja Kanada.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Kiinassa ainakin miljoona uiguuria ja muita pääosin muslimivähemmistöihin kuuluvia on vangittu leireille, joissa heillä teetetään pakkotyötä ja naisia on steriloitu. Esimerkiksi Yhdysvallat on määritellyt Kiinan toimet Xinjiangin uiguurialueella kansanmurhaa vastaaviksi.

Kiina on tiukasti kiistänyt syytökset uiguurien pakkotyöstä.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 12.54.