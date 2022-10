Britannian uuden pääministerin pitäisi kääntää talouden suunta ja kyetä myös yhdistämään puolue – ”Käynnissä on tarina siitä, että konservatiivit ovat sirkus”

Britannian seuraavaa pääministeriä odottavat vaikeat ajat, valittiin pääministeriksi sitten ex-valtiovarainministeri Rishi Sunak tai parlamentin alahuoneen johtaja Penny Mordaunt.

Näin arvioi Skotlannin Glasgow’ssa asuva, johtajana E2 Tutkimuksessa toimiva asiantuntija Mari K. Niemi (kuvassa).

- Kumpi tahansa valitaan, isona haasteena on talouden vakautus ja puolueen yhdistäminen. Vaalit on pidettävä viimeistään tammikuussa 2025, eli siihen asti on aikaa saada tilanne käännettyä puolueen uskottavuuden ja kannatuksen näkökulmasta, Niemi sanoo.

Sunakia on pidetty julkisessa keskustelussa vahvempana ehdokkaana. BBC:n laskujen mukaan Mordauntin mahdollisuudet tulla valituksi konservatiivien johtoon ja sitä kautta pääministeriksi ovat hyvin pienet, koska Sunakin takana on jo 155 edustajaa.

Niemi arvioi, että entisenä valtiovarainministerinä Sunakin vahvuus on hänen ymmärryksensä taloudesta.

- Hän pystynee tunnistamaan, millaiset toimet aiheuttavat mahdollisesti epävakautta taloudessa. Uskon, että hänen kohdistuu luottamusta, Niemi sanoo.

Valtiovarainministeriä Sunak osoitti myös huomattavan avokätistä politiikkaa korona-aikoina tukemalla esimerkiksi yrityksiä.

- Tory-poliitikoksi hän on ollut hyvin avokätinen. Toki aikakin oli poikkeuksellinen, Niemi sanoo.

Samalla Sunak nousisi pääministeriksi vaikeassa tilanteessa. Konservatiivipuolueen kannatus on ennätysalhainen johtuen puolueen viime kuukausien sekasorrosta.

- On vaikea nousta pääministeriksi tilanteessa, jossa on käynnissä tarina siitä, että konservatiivit ovat sirkus. Puolueen kilpailijat tuottavat narratiivia, että puolueesta ei voi tulla uskottavaa johtajaa.

SUNAKIN heikkous voi olla hänen elitistisenä pidetty taustansa. Yksityiskouluja käynyttä ja muun muassa investointipankki Goldman Sachsilla työskennellyttä Sunakia pidetään yhtenä vauraimmista poliitikoista, vaikka hänen omaisuutensa tarkkaa arvoa ei tiedetä.

Varallisuutta on kertynyt myös vaimon perheen välityksellä, sillä Sunakin puoliso, muotisuunnittelija Akshata Murthy on intialaisen IT-miljardöörin Narayana Murthyn tytär.

Tätä heikkoutta Sunakin kilpailija Mordaunt pyrki todennäköisesti nostamaan esille viikonloppuna julkaistulla kampanjavideollaan.

- Poliitikon videosta näkyy, mikä on hänen kilpailijansa heikkous. Video oli hyvin maanläheinen ja pyrki selvästi korostamaan, että hän on niin sanotusti yksi meistä, Niemi kuvaa.

SITÄ, että ex-pääministeri Boris Johnson vetäytyi kisasta, Niemi ei pidä yllättävänä. Samalla hän uskoo, että lomansa keskeyttänyt Johnson todella varautui kisaamaan paikasta tosissaan. Johnsonin tukijoukot ovat myös kertoneet julkisuudessa, että tällä olisi ollut ainakin sadan edustajan kannatus.

Niemi uskoo kuitenkin kokonaiskuvan vaikuttaneen. Johnsonilla on yhä tutkinta käynnissä koskien hänen virka-asunnollaan korona-aikana järjestettyjä juhlia. Konservatiiviipuolue ei halua kohdata tilannetta, jossa pääministeri jouduttaisiin jälleen vaihtamaan, mikäli tutkinnasta selviäisi jotain raskauttavaa.

- Moni konservatiivien poliitikko veti tukensa Johnsonilta tämän pääministerikautena. Jos hän nyt palaisi valtaan, se olisi näille politiikoille hyvin vaikea tilanne, Niemi lisää.