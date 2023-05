Britanniassa luvassa tänään Charlesin ja Camillan loistokkaat kruunajaiset – presidenttipari edustaa Suomea

Britanniassa vietetään tänään kuningas Charlesin ja hänen puolisonsa Camillan kruunajaisia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Seremoniat käynnistyvät päivällä, ja virallinen tilaisuus järjestetään perinteiseen tapaan Westminster Abbeyssa Lontoon ytimessä. Näyttävät menot alkavat, kun kuningaspari lähtee vaunusaatossa Buckinghamin palatsilta kohti kirkkoa hieman puolenpäivän jälkeen Suomen aikaa.

Hallitsijan kruunajaiset on pidetty Westminster Abbeyssa melkein tuhannen vuoden ajan, sillä ensimmäiset kruunajaiset järjestettiin silloisessa Abbeyssa vuonna 1066. Kaikkiaan 39 hallitsijaa on tähän mennessä kruunattu kirkossa.

Edelliset monarkin kruunajaiset Britanniassa pidettiin vuonna 1953, kun Charlesin äiti Elisabet kruunattiin kuningattareksi. Charles oli tuolloinkin paikalla pikku prinssinä.

Tänäinen tilaisuus on loistostaan huolimatta vaatimattomampi kuin aiempi. Kutsuvieraiden määrää on nyt vähennetty edellisistä kruunajaisista merkittävästi, tilaisuuden pituutta ja seremonian monimutkaisuutta on karsittu ja samalla myös kustannuksia. Tapahtuman kustannusarviota ei kuitenkaan ole julkistettu. Kulut katetaan budjettivaroin, sillä kyseessä on valtiollinen tilaisuus.

CHARLESIN kruunajaiskruunu on perinteinen Pyhän Edwardin kruunu, joka valmistettiin aikanaan Kaarle II:n kruunajaisiin.

Jalokivien ja helmien koristama esine on peräisin 1660-luvulta. Mittaamattoman arvokas ja yli kaksi kiloa painava kultainen kruunu on käytössä vain kruunajaisissa, ja muuten se on hyvässä tallessa Lontoon Towerissa.

Kruunua siis käytettiin edellisen kerran kuningatar Elisabetin kruunajaisissa seitsemänkymmentä vuotta sitten. Charles on seitsemäs monarkki, jonka päähän kruunu painetaan.

Vaikka kruunu nähdään julkisissa tilaisuuksissa perin harvoin, se on tuttu arjesta. Kruunun ääriviivat ja yksinkertaistettu graafinen kuva on nähtävissä esimerkiksi Britannian passeissa ja maan postilaitoksen logossa. Sosiaalisessa mediassa se näkyy emojina, joka julkaistiin kruunajaisten alla.

Charlesin kruunu vaihtuu päivän kuluessa niin, että seremonioiden lopulla kuningas käyttää niin kutsuttua hallitsijan kruunua, joka nähdään monarkin päässä esimerkiksi parlamentin avajaisistunnoissa.

Tämäkin kruunu on hyvin näyttävä, sillä sitä koristaa muun muassa osa maailmankuulusta Cullinan-timantista, joka löytyi Etelä-Afrikasta 1900-luvun alussa.

Suurikokoinen Afrikan tähdeksi kutsuttu timantti leikattiin aikanaan moniin pienempiin osiin, ja siksi se näkyy myös kruunajaisissa käytettävässä hallitsijan valtikassa. Suurimmat Cullinan-timantit numeroitiin, joten valtikassa on timantti numero yksi ja kruunussa numero kaksi. Suurempia osia on kaikkiaan yhdeksän ja pienempiä lähes sata.

KRUUNAJAISJUHLALLISUUDET käynnistyvät, kun Charles ja kuningatarpuoliso Camilla saapuvat Westminster Abbeyyn. Kello 13 Suomen aikaa alkavan parituntisen kruunajaisseremonian jälkeen kuninkaallisen perheen ydinjäsenet matkaavat takaisin palatsille suuressa juhlaparaatissa tuhansien sotilaiden ja useiden sotilassoittokuntien musiikin saattelemana.

Perhe tervehtii yleisöä perinteiseen tapaan myös palatsin parvekkeella. Tässä yhteydessä ilmavoimat suorittaa näyttävän ylilennon.

Lontoon kaduille odotetaan joukoittain ihmisiä todistamaan historiallista tapahtumaa. Samalla kyse on mittavasta liikenne-, poliisi- ja turvallisuusoperaatiosta, sillä kruunajaisiin saapuu runsaasti myös muita valtiojohtajia ja arvovieraita.

Suomea tilaisuudessa edustaa presidenttipari. Sauli Niinistö ja Jenni Haukio osallistuivat jo perjantaina kuninkaan vastaanotolle Buckinghamin palatsissa.

Kruunajaispäivänä on luvassa myös monarkian vastustajien mielenosoituksia.

Juhlinta jatkuu eri tilaisuuksin läpi viikonlopun ja maanantain, joka on ylimääräinen vapaapäivä. Sunnuntai-iltana järjestetään Windsorissa suuri musiikki-, video-, valo- ja tanssishow. Siinä esiintyvät muun muassa Katy Perry, Take That ja Lionel Richie sekä Andrea Bocelli. Myös Nalle Puhin kerrotaan olevan mukana ilonpidossa. Paikalle odotetaan yli 20 000:ta ihmistä.

STT / Mimma Lehtovaara