1.5.2026 08:23 ・ Päivitetty: 1.5.2026 08:26
Britit valmistautuvat paikallisvaaleihin: miten käy Keir Starmerin puolueelle?
Britanniassa kampanjoidaan viimeisiä päiviä ennen paikallisvaaleja. Skotlannissa, Walesissa ja osissa Englantia on tarkoitus äänestää torstaina vaaleissa.
On hyvin mahdollista, että pääministeri Keir Starmerin johtama työväenpuolue saa paikallisvaaleissa huonon tuloksen. Brittilehti Guardianin analysoiman datan mukaan puolueen kannatus voi olla jopa historiallisen matala.
Sanomalehti Independent kirjoittaa, että työväenpuolue voi menettää Englannissa jopa 75 prosenttia paikoistaan.
Kiinnostavaa on, miten mahdollinen huono tulos vaikuttaa Starmerin johtajuuteen. Arvioiden mukaan suuri tappio voi johtaa siihen, että puolueen sisällä haastetaan hänen johtajuuttaan ja siten myös asemaa pääministerinä.
Jo ennen vaaleja Starmer on ollut Britanniassa esillä negatiivisessa valossa. Britannian parlamentissa käsiteltiin esitystä, joka liittyi pääministerin toimiin Peter Mandelsonin nimityksessä Yhdysvaltain-suurlähettilääksi. Alahuone hylkäsi esityksen huhtikuun lopulla, mutta tapauksesta on koitunut Starmerille vähintäänkin mainehaittaa.
Starmer nimitti Mandelsonin Yhdysvaltain-suurlähettilääksi toissa vuonna, vaikka tiesi tämän ystävyyssuhteesta seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin. Kiista on liittynyt siihen, että oppositiossa on katsottu, etteivät pääministerin toissa vuonna kertomat tiedot nimityksestä pitäneet paikkaansa. Starmer on toistuvasti kiistänyt, että hän olisi antanut harhaanjohtavaa tietoa Mandelsonista.
PERINTEISESTI Britanniassa on ollut kaksi suurta puoluetta, työväenpuolue ja konservatiivit. Guardian kirjoittaa, että paikallisvaalit ovat mahdollisesti myös konservatiiveilla lähinnä niin sanotusti vahinkojen torjumista.
Puolueessa on valmistauduttu tappioihin niin Englannissa, Walesissa kuin Skotlannissa.
Guardian arvioi vappuaattona, että viimeaikaisten mielipidemittausten mukaan reformipuolueen, vihreiden ja kansallismielisten puolueiden kannatus voi nousta merkittävästi.
Britannian yleisradioyhtiö BBC ennustaa, että tulevat vaalit ovat tärkeät reformipuolueen johtajalle Nigel Faragelle, jos hän mielii Britannian seuraavaksi pääministeriksi. Farage on odotetusti kampanjoinut maahanmuuttokysymyksillä.
PUOLUEKENTTÄ on kuitenkin muuttumassa. Hyvin vasemmistolaisen vihreän puolueen johtajaksi nousi viime vuonna Zack Polanski, minkä jälkeen puolueen jäsenmäärä lähti hurjaan nousuun.
Polanski on uhonnut, että puolue tulee ottamaan valtakunnassa entisen työväenpuolueen paikan.
Kun osissa Englantia valitaan päättäjiä paikallisiin valtuustoihin, Skotlannissa ja Walesissa pidetään parlamenttivaalit. On mahdollista, että Skotlannissa ja Walesissa valtaa pitävät jatkossa kansallismieliset puolueet. Guardian arvioi, että tulevaisuudessa näin voi käydä myös Pohjois-Irlannissa.
