Brittimediat: puolustusministerimme lentokonetta häirittiin Itämeren yllä

Tekijäksi epäillään Venäjää.

Medioiden mukaan Britannian puolustusministeri John Healey oli torstaina paluumatkalla Virosta Britanniaan, kun hänen lentokoneensa elektroniset järjestelmät alkoivat oikkuilla.

Healey oli ollut Virossa tapaamassa brittisotilaita, jotka osallistuivat Naton sotilasharjoitukseen lähellä Venäjän rajaa.

Häirinnän takia muun muassa koneen gps-paikannus oli pois käytöstä kolme tuntia kestäneen lennon aikana. Ministeri ja muut koneessa olleet eivät myöskään päässeet nettiin puhelimillaan tai tietokoneillaan.