25.5.2026 09:03 ・ Päivitetty: 25.5.2026 09:03
Brittimediat: puolustusministerimme lentokonetta häirittiin Itämeren yllä
Britannian puolustusministeriä kuljettanutta lentoa häirittiin elektronisesti Itämeren yllä viime viikolla, paikalliset tiedotusvälineet kuten Times, BBC sekä Guardian-lehti kertovat.
Tekijäksi epäillään Venäjää.
Medioiden mukaan Britannian puolustusministeri John Healey oli torstaina paluumatkalla Virosta Britanniaan, kun hänen lentokoneensa elektroniset järjestelmät alkoivat oikkuilla.
Healey oli ollut Virossa tapaamassa brittisotilaita, jotka osallistuivat Naton sotilasharjoitukseen lähellä Venäjän rajaa.
Häirinnän takia muun muassa koneen gps-paikannus oli pois käytöstä kolme tuntia kestäneen lennon aikana. Ministeri ja muut koneessa olleet eivät myöskään päässeet nettiin puhelimillaan tai tietokoneillaan.
Lentäjät kuitenkin siirtyivät käyttämään varanavigointijärjestelmää ja saivat ohjattua koneen Britanniaan normaalisti.
MEDIATIETOJEN mukaan koneen pystyi näkemään lentojen seurantasivustoilla, joten ministerin paluureitti oli julkisesti tiedossa. Ei ole varmaa, oliko ministerikyyti suoranaisesti hyökkäyksen kohteena vai lensikö kone vain yleisesti häirityllä alueella.
Aktiivisen häirinnän lisäksi Venäjä myös toisinaan suojaa esimerkiksi Kaliningradin tukikohtiaan elektronisen sodankäynnin keinoin, ja tämä aiheuttaa Itämerellä välillä laajoja häiriöitä paikannusjärjestelmiin.
