Brittitiedot: Venäjällä on peruttu voitonpäivän juhlia

Asia noteerattiin tänään Britannian päivittäisessä Ukraina-katsauksessa Twitterissä, ja eilen perumisista uutisoi myös muun muassa Moscow Times.

Venäjällä vietetään tiistaina toisen maailmansodan päättymisen voitonpäivää, jolloin muistetaan Neuvostoliiton voittoa natsi-Saksasta. Tavallisesti se on ollut suuri juhlapäivä näyttävine paraateineen.

Brittiraportin mukaan tähän mennessä voitonpäivän ohjelmat on peruttu kuudella Venäjän alueella, yhteensä 21 kaupungissa sekä miehitetyllä Krimin niemimaalla.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 6 May 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 6, 2023