Brittitiedustelu antoi arvionsa Bahmutin tilanteesta

Katsauksen mukaan Ukrainan joukot pitävät Bahmutin ympärillä yllä vakaita puolustuslinjoja ja valvovat kaupungin huoltoreittejä.

Viime päivien aikana venäläisjoukot ovat edenneet Bahmutin lähellä sijaitsevaan Soledarin pikkukaupunkiin. Brittitiedustelun mukaan venäläisjoukot ovat todennäköisesti saaneet kaupungin suurimmaksi osaksi hallintaansa.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 January 2023

