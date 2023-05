Brittitiedustelu hätkähdyttäviä lukuja venäläisvankien värväämisestä sotaan – viime kuussa jopa 10 000

Venäjän puolustusministeriö on kiihdyttänyt vankien värväämistä Ukrainan sotaan, kertoo Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedustelukatsauksessaan. Ministeriön mukaan on todennäköistä, että pelkästään viime kuussa värväytyi jopa 10 000 vankia.

Vielä viime kesänä vankien värvääminen oli palkkasotilasyhtiö Wagnerin tärkeimpiä tapoja hankkia uusia taistelijoita Ukrainaan. Yhtiö kuitenkin todennäköisesti menetti mahdollisuuden värvätä vankeja helmikuussa, kun sen riidat puolustusministeriön kanssa pahenivat, ministeriö arvioi.

Vankien lisääntyvä värvääminen on osa laajempaa kampanjaa, jolla Venäjän armeija yrittää saada lisää sotilaita ilman uutta liikekannallepanoa, joka todennäköisesti olisi hyvin epäsuosittu Venäjällä, puolustusministeriö uskoo.

