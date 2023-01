Brittitiedustelu: Kenraali Gerasimovia kritisoidaan muun muassa sotilaiden parranajoon puuttumisesta

Tiedusteluraportin mukaan Gerasimov on ensi töikseen määrännyt puuttumaan muun muassa sotilaiden siviiliajoneuvoilla ajamiseen, kännyköiden käyttämiseen sekä hiustenleikkuuseen ja parranajoon.

Venäjän asettamat nukkehallintojen johtajat Itä-Ukrainassa sekä venäläisen Wagner-palkkasotilasryhmän johtaja Jevgeni Prigozhin ovat arvostelleet Gerasimovia epäolennaisuuksiin keskittymisestä aikana, jolloin Venäjä on menettänyt paljon sotilaitaan Ukrainassa, raportissa sanotaan.

Armeijan esikunnan päällikkönä toiminut Gerasimov aloitti tehtävässään vajaa kaksi viikkoa sitten.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 January 2023

