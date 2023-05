Brittitiedustelu: Mizintsevin potkut viittaavat logistisiin ongelmiin

Näin arvioi Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedustelukatsauksessaan.

Brittiarvion mukaan Venäjän aseteollisuus ei tunnu pystyvän vastaamaan sodan aikaisiin vaatimuksiin.

Mizintsev nimitettiin armeijan logistiikasta vastaavaksi varapuolustusministeriksi viime syksynä. Hänen edeltäjänsä Dmitri Bulgakov siirrettiin tuolloin muihin tehtäviin Venäjän kärsittyä ongelmista joukkojen huollon suhteen.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 02 May 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 2, 2023